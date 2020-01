Hà Nội: Điều tra vụ nam tài xế tử vong trên vô lăng, cửa xe có vết máu

Báo Vietnamnet dẫn lại lời của trưởng Công an phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội ) - thiếu tá Nguyễn Đức Quý xác nhận, đơn vị đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam tài xế tử vong bất thường trên xe ô tô vào lúc sáng nay xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 20/1 tại khu vực trước của nhà số 15C đường Đào Tấn, thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Khi đó, người dân lưu thông trên phố Đào Tấn phát hiện một chiếc xe khách 29 chỗ dừng đỗ bất thường nên đã quyết định kiểm tra.



Hiện trường vụ việc.



Sau đó, người dân phát hiện trong xe có một nam tài xế đã tử vong , thi thể gục trên vô lăng liền nhanh chóng báo cáo lên chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an khu vực cùng Công an quận Ba Đình đã lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm thi thể, khám nghiệm hiện trường để điều tra.



Theo Người Đưa Tin, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Phi L. (SN 1981, trú tại Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội). Kết quả kiểm tra ban đầu chưa phát hiện có tác động ngoại lực trên xe. Tuy nhiên, ở cửa xe và dưới đất chỗ nạn nhân tử vong lại có vết máu.



Hiện vụ việc vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Your browser does not support HTML5 video.

Long An: Tài xế 25 tuổi đột tử khi đang lái xe tải. Nguồn: THDT

Xem thêm: Thanh niên nghi trộm mai Tết chém công an thủng bụng vì bị mời lên trụ sở làm việc

Thùy Nguyễn (t/h)