Hà Nội đột nhiên hóa 'thành phố mờ sương': Chuyên gia nói gì?

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua mạng xã hội liên tục xuất hiện những bức ảnh chụp đường phố, các tòa nhà của Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc. Đây là hiện tượng khá hiếm gặp trong những ngày mùa đông tại Hà Nội vì vậy rất nhiều dùng mạng xã hội đã thích thú chia sẻ lại những khoảnh khắc này.

Các tòa nhà ẩn hiện trong lớp sương mù dày đặc như "xứ sở mờ sương". Ảnh: Hương Rose

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp "mờ ảo" của Thủ đô nhưng không ít người cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về chất lượng không khí . Nhiều người cho rằng việc không khí quá ô nhiễm và có nhiều bụi mịn chính là nguyên nhân khiến Hà Nội chìm trong cảnh tượng sương mù hiếm thấy như vậy.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân khiến Hà Nội hóa "thành phố mờ sương" không phải vì bụi mịn mà do... không khí lạnh.

Nhiều người ngỡ ngàng trước sự khác lạ của thành phố. Ảnh: Báo Giao Thông

Cụ thể, theo ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết , Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 7h sáng nay 24/12, ở khu vực nội thành Hà Nội, tầm nhìn xa ước lượng phổ biến từ 300-500 m. Sương mù xuất hiện hôm nay và những ngày qua là dạng sương mù bình lưu, hình thành do không khí lạnh đã tồn tại những ngày trước đó ở khu vực Đông Bắc Bộ suy yếu và dịch chuyển về phía Đông mang nhiều hơi ẩm hơn vào đất liền.

"Các lớp nghịch nhiệt xuất hiện ở độ cao từ 500-1.500 m kết hợp với điều kiện lặng gió ở bề mặt chính là điều kiện tổ hợp để xuất hiện tình trạng sương mù như sáng 24/12", báo Infonet dẫn lời ông Năng.

Dự báo trong đêm nay và sáng mai (25/12), sương mù và mưa phùn vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra Hà Nội và các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ. Ngày 26-27/12 sương mù có khả năng giảm do không khí lạnh ảnh hưởng. Sang đến ngày 27-28/12, sương mù có thể quay trở lại nhiều.

Kiều Đỗ (t/h)