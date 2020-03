Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính lần 1 với COVID-19, là tiếp viên Vietnam Airlines

Trưa 13/3, theo Tuổi trẻ, trong buổi họp khẩn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố vừa phát hiện bệnh nhân thứ 45 nhiễm COVID-19. Bệnh nhân thứ 45 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là tiếp viên hàng không N.T.D (30 tuổi trú tại số 1D ngách 12 ngõ 250 Khương Trung, Thanh Xuân). Bệnh nhân phục vụ trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ London (Anh) về Hà Nội lúc 5h sáng 9/3.

Trong buổi họp, ông chung cho biết: "Trong 45 trường hợp thì trường hợp bệnh nhân thứ 45 chưa công bố, nhưng vòng 1 đã dương tính, vấn đề là Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID trung ương công bố lúc nào. Tôi đề nghị không chờ công bố, khi dịch tễ Hà Nội xác định dương tính là phải hành động!".

Theo Thanh Niên, sau khi trở về, bệnh nhân đã ăn cơm tại ngõ 148 Nguyễn Sơn, thuê khách sạn ở Cổ Linh (quận Long Biên). Sáng 11/3, bệnh nhân số 45 đi tới viện để khám bằng taxi, sau đó tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ2 bằng Grab và nhập viện cách ly, đến 12/3 thì có kết quả xét nghiệm vòng 1 dương tính. Bệnh nhân khởi phát bệnh và nhập viện với biểu hiện bệnh như sốt 38 độ C, ho ít, gai rét, ngứa họng, mệt mỏi, đau cơ nhẹ, không nhức đầu, không rát họng. Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu đã xác định được 22 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có 5 người tại quận Long Biên.





Như vậy, tính từ ngày 6/3 tới nay Hà Nội đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới, trong đó có 3 trường hợp từ Anh về nước và 3 trường hợp lây nhiễm chéo. Trước đó vào chiều 12/3, Bộ Y tế công bố đơn vị vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là 45 trường hợp, trong đó có 16 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện.

Your browser does not support HTML5 video.





Chi Nguyễn (t/h)