Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội nhưng vẫn nghiêm cấm quán trà đá vỉa hè, tập trung đông người

Chiều ngày 22/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 TP đã chủ trì phiên họp trực tuyến thứ 38 với các quận huyện, phường xã. Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP nêu rõ, tại Hà Nội, đã 7 ngày không có ca nhiễm mới, nhiều hơn cả nước 1 ngày.

Người đứng đầu TP Hà Nội cũng quán triệt rõ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng như yêu cầu phòng chống dịch phải căn cơ hơn, song song với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội , an ninh quốc phòng hướng tới mục tiêu như: Không để dịch bệnh xảy ra; coi mạng sống của người dân là quan trọng nhất; các biện pháp phòng chống dịch phải thực hiện nghiêm túc; tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam hay các trường hợp có nguy cơ cao thì phải thực hiện cách ly…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh: “Mọi người phải hình thành thói quên đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, ở cơ quan; ra vào mọi nơi cần rửa tay, tiếp tục khuyến cáo người dân không có việc cần thiết thì không ra ngoài. Khu dân cư, tổ dân phố phải hình thành thói quen khi có dấu hiệu ho sốt, đau họng phải liên hệ ngay với cơ quan y tế; không tụ tập đông người".

Với các quận khác, hoạt động kinh tế sẽ được nới lỏng dần nhưng quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử… theo quy định của Chỉ thị 15, vẫn phải đóng cửa ít nhất đến 30/4.

Hà Nội thực hiện giảm giãn cách xã hội từ 0h ngày 23/4

Các cửa hàng ăn mở trở lại phải sắp xếp các bàn ăn đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn bằng mika hoặc giấy bóng để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Các trung tâm thương mại, siêu thị cũng thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, có nước sát khuẩn.

Người dân tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy cần giữ khoảng cách khi dừng đèn đỏ bởi có nút giao thông vào thời điểm đó có thể lên tới hàng trăm người...

Ngoài ra, các bếp ăn của cơ quan cũng thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ xí nghiệp, chủ công trình xây dựng phải chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch, khuyến khích công nhân ghi nhật ký lịch trình để truy xuất nhanh lịch trình trong trường hợp cần thiết.



Đặc biệt, nghiêm cấm hoạt động quán nước chè và quán bán trà chanh vỉa hè, bởi những quán nước này có ghế ngồi thấp, nguy cơ lây nhiễm cao. Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã phải coi dịp này là cơ hội để làm

Từ ngày 23/4 đến 30/4, TP cho phép Tổng công ty vận tải và các đơn vị làm dịch vụ vận tải được hoạt động lại với công suất từ 20-30% đối với xe taxi và Grab với điều kiện phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch.

