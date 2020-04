Hà Nội: Hố tử thần khổng lồ bất ngờ xuất hiện trong nhà 'nuốt trọn' cả cột nhà cao 2m

Tin tức mới nhất ngày 29/4, báo Tuổi trẻ Online thông tin, cùng ngày ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện một hố tử thần ở trong nhà khiến nhiều người sợ hãi.



Được biết, địa điểm xảy ra vụ việc là trong nhà một người dân ở thôn Nam Hài. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 28/4. Khi đó, có 6 người đang ngồi làm việc thủ công ở sân thì bất ngờ một góc nền nhà sụp xuống, khiến cột nhà cao vài mét ngay gần đó cũng đổ sập.

Ảnh cắt từ clip.

Ông Vĩnh chia sẻ, hố tử thần có độ sâu gần 5m, đường kính lên tới 2,5m. Hố sâu đột ngột xuất hiện "nuốt trọn" cả cây cột nhà ngay sát cạnh khiến những người đang có mặt ở đó không khỏi sợ hãi.

May mắn thay, khi đó có 6 người đang làm việc ngay sát hô sâu nhưng nhờ phản ứng nhanh nhạy nên không ai bị rơi xuống hố. Bên cạnh đó, tất cả mọi người đều không bị thương hay xây xát gì. Khi phát hiện sự việc, tất cả 6 người đều hoảng hốt bỏ chạy.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) đã nhanh chóng xuống hiện trường để cắm biển cảnh báo. Bên cạnh đó, những người trong gia đình cũng được yêu cầu cơ tán khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp hố tiếp tục sụt lở rộng thêm.

Hố tử thần có độ sâu gần 5m, đường kính lên tới 2,5m.

Ngoài ra, địa phương cũng đang đề nghị Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Chương Mỹ vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra vụ việc. Ông Nguyễn Văn Vĩnh bổ sung, vụ việc này từ trước đến nay chưa từng xảy ra ở địa phương nên khiến nhiều người hoang mang, hoảng sợ.

Hiện khu vực xung quanh hố sâu đã được phong tỏa, công tác tìm hiểu nguyên nhân cũng đang được tiến hành.

Video vụ việc được camera ghi lại.



Thùy Nguyễn (t/h)