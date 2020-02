Hà Nội họp khẩn, lên kế hoạch đón hàng nghìn công dân từ Hàn Quốc về nước vì dịch COVID-19

Chiều 23/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì họp bất thường với Ban chỉ đạo chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19).

Hà Nội họp khẩn cập nhật tình hình diễn biến dịch COVID-19

Tại cuộc họp, Sở Y tế Hà Nội báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh cho biết, tính đến thời điểm 15h cùng ngày, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với chủng mới virus corona.

Hà Nội giám sát tại Bệnh viện 77 trường hợp nghi ngờ, tuy nhiên tất cả các trường hợp trên đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Có tổng cộng 2.108 trường hợp đi về từ vùng dịch đã được cách ly y tế tại nơi ở tuy nhiên hiện chỉ còn 384 trường hợp phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khoẻ.

Có tất cả 69 trường hợp được cách ly tại BV Công an thành phố Hà Nội. Hiện đã có 5 trường hợp hết thời gian cách ly và còn 64 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Trước tình hình dịch có nguy cơ lan rộng ở các quốc gia châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, dù Ban chỉ đạo Quốc gia chưa công bố chính thức coi các quốc gia trên là vùng dịch, thì nguy cơ lây tại Hà Nội vẫn ở mức cao.





Sở Y tế Hà Nội cũng nhận định, Hà Nội thường xuyên có một lượng lớn người từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến du lịch, sinh sống và học tập nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là hoàn toàn có khả năng. Bên cạnh đó, hiện nay cũng có không ít công dân, lao động, sinh viên Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc. Rất có thể trong những ngày tới, Hà Nội sẽ phải lên kế hoạch đón nhiều công dân từ Hàn Quốc trở về.

Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp thứ 5 tử vong vì virus corona.

Được biết, Việt Nam có khoảng 26.000 công dân hiện đang sinh sống tại Deagu và Gyeongsan - 2 tỉnh, thành phố bùng phát dịch tại Hàn Quốc.

"Nếu số công dân này về nước thì Hà Nội có thể phải tiếp nhận hàng nghìn người, ta cần phải chủ động", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Về vấn đề này, Phó giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh đề nghị Ban chỉ đạo chống dịch cần nghiên cứu, tìm phương án bố trí bệnh viện, cơ sở để chuẩn bị cách ly nếu số công dân này về nước.

Hà Nội cần chỉ đạo đối với toàn bộ du khách Hàn Quốc đến từ 2 vùng có dịch cần phải được cách ly tại nơi cư trú 14 ngày. Người Việt Nam đi từ vùng có dịch về thì cách ly tập trung trong 14 ngày. Các quận huyện, xã, phường, công an khu vực cần điều tra xác định những người đi từ vùng có dịch về để thực hiện cách ly.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 23/2, Hà Nội đã phối hợp với TTYT huyện Ứng Hoà và để chuyển một trường hợp là lái xe taxi chở 1 sinh viên người Việt Nam đi du học tại tỉnh Bắc Gyeongsan (Hàn Quốc) từ sân bay Nội Bài về Thái Bình. Hiện tại sinh viên đang được theo dõi sức khoẻ tại BV Đa khoa tỉnh Thái Bình, lái xe taxi đã được chuyển về Ứng Hoà để theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú.

