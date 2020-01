Hà Nội: Kinh hoàng cảnh nam thanh niên lạ mặt nã súng bắn người đàn ông nguy kịch giữa đêm tối

Theo camera an ninh ghi lại, vào thời điểm trên 2 nam thanh niên nghi mặc đồng phục grab, chạy xe máy. Khi đến khu vực ngã ba cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm – Tp Hà Nội, thì dừng lại và bất ngờ rút súng, bắn nhiều phát vào người đàn ông đi xe máy. Nạn nhân bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Phía 2 thanh niên, sau khi gây án đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Vào tối 1/10,/2017 trên địa bàn tỉnh Quàng Nam cũng xảy ra vụ án tương tự. Theo đó, đối tượng là Giang Mạnh Thắng (SN 1990, trú thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc), thời điểm đó, anh ta đang chơi cua bầu thì anh Văn Thôi (SN 1983, trú thôn Nam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc ) đang nhậu với nhóm bạn ở gần đó nhìn về phía Thắng. Nghĩ rằng anh Thôi "nhìn đểu" mình nên Thắng gây sự với anh Thôi và giữa hai bên xảy cự cãi.

Tiếp đó, Thắng gọi điện cho Nguyễn Thanh Bình (SN 1983, trú thôn Hà Nha, xã Đại Đồng), sau đó Bình mang một khẩu súng tự chế đến gặp anh Thôi “nói chuyện”.

Tại đây, Thắng dùng súng bắn vào bụng và dùng một vật sắc nhọn chém vào đầu anh Thôi khiến nạn nhân gục tại chỗ. Tiếng súng nổ trong đêm làm kinh động đến người dân, họ xúm lại đưa nạn nhân đến hiện trường và đưa anh Thôi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc).

Nạn nhân Thôi sau đó được chuyển tiếp ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị do vết thương quá nặng, rất may nhờ cứu chữa kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau một ngày gây án, đối tượng Thắng đã đến cơ quan công an huyện Đại Lộc đàu thú.