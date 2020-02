Hà Nội: Lên kế hoạch cách ly gần 1000 người từ vùng dịch virus corona trở về

Chiều 3/2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus corona gây ra. Theo đó, Chủ nhiệm Quân y, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đại tá Nguyễn Viết Thắng cho biết Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lên kế hoạch tiếp nhận, cách ly gần 1000 người từ vùng dịch virus corona trở về.

Đại tá Nguyễn Viết Thắng, Chủ nhiệm Quân y, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, 950 người từ vùng dịch là công dân Việt Nam sẽ được xe đón từ sân bay tới hai cơ sở cách ly ở Sơn Tây và Xuân Mai. Hai cơ sở đã được chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, trong thiết bị để theo dõi trong vòng 14 ngày. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt,... nghi nhiễm virus corona sẽ được chuyển sang cơ sở y tế để điều trị. 950 người này là công dân Việt Nam đang học tập, làm việc tại Trung Quốc hoặc các vùng đang có dịch. Việc theo dõi, cách ly trong vòng 14 ngày nhằm sàng lọc, theo dõi các triệu chứng để tránh các nguy cơ lây lan dịch bệnh virus corona gây viêm phổi

“Hiện chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện vận chuyển 950 người, chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo ăn ở cho những người này trong 14 ngày cách ly”, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô thông tin.

Việc cách ly nhằm sàng lọc, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm virus nếu có.

Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các phương án, kịch bản phòng chống dịch đã đề ra. Từ ngày 4/3, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Hà Nội sẽ thực hiện phun khóa chất khử trùng, sát khuẩn tại cơ quan, trụ sở, bệnh viện, các nơi công cộng, nhà xe,...; dừng toàn bộ các lễ hội, những nơi tập trung đông người. Hà Nội sẽ phát miễn phí 5-10 triệu khẩu trang cho học sinh và người dân, khuyến khích người dân đeo khẩu trang và xử lý nghiêm các trường hợp "gom" hàng, nâng giá bán, bán khẩu trang giả.

Hiện Việt Nam đang có 08 ca nhiễm virus corona. Trong đó, có 02 cha con người Trung Quốc đã chữa khỏi; 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 01 nữ lễ tân ở Khánh Hòa đã tiếp xúc trực tiếp với hai cha con người Trung Quốc; 01 người đàn ông quốc tịch Mỹ, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 16/1. Mới đây nhất vào ngày 3/2, các bác sĩ phát hiện ca thứ 08 là công nhân ở Vĩnh Phúc, trở về từ Vũ Hán.

Chi Nguyễn (t/h)