Hà Nội: Những cửa hàng kinh doanh nào chỉ được phép mở cửa sau 9 giờ sáng?

Mới đây, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 vừa ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra (COVID-19) trong tình hình mới.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu nhân dân Thủ đô và cán bộ các cấp kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ", tuyệt đối không lơ là, chủ quan; nới lỏng nhưng không lơi lỏng.

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thuộc thành phố; UBND quận, huyện, thị xã thống nhất từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh.

Đặc biệt; trừ các cửa hàng kinh doanh ăn uống, thuốc chữa bệnh, xăng dầu, kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hoa quả trong các chợ; các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị tại các quận nội thành, thị trấn, khu đô thị mới trên địa bàn chỉ được mở cửa sau 9 giờ sáng hàng ngày, để hạn chế tiếp xúc, giảm mật độ giao thông tại các khu vực đô thị.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp (trừ hiệu cắt tóc), karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, internet, nhà hát, rạp chiếu phim tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Đối với hoạt động kinh doanh ăn uống, cà phê giải khát: thực hiện giãn cách tối thiểu 2 m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1 m và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà.

Theo phản ánh của VOV, nhiều chủ hộ kinh doanh, cửa hàng và giới chuyên gia không đồng tình với đề xuất mở cửa hàng kinh doanh không thiết yếu sau 9 giờ sáng của UBND TP Hà Nội.



Ông Nguyễn Thế Hùng - chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và thiết bị điện nước tại quận Tây Hồ cho biết, chủ trương của Hà Nội sẽ làm khó cho nhiều cửa hàng kinh doanh. Như cửa hàng của ông thường được khách gọi từ 7h sáng để lấy hàng lắp đặt, sửa chữa công trình, giờ nếu phải mở cửa muộn hơn sau 9h thì cửa hàng của ông coi như thất thu, đóng cửa.

"Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bây giờ đều chi phối và ảnh hưởng lẫn nhau, người này cần người kia, mặt hàng này phục vụ mặt hàng khác, nếu cứ phải nhất thiết thay đổi giờ mở, đóng cửa hàng tự nhiên làm khó cho các hộ kinh doanh. Như cửa hàng của tôi, nếu bên xây dựng, lắp đặt không cần thiết về vật liệu và thiết bị để phục vụ công trình thì họ cũng không phải mua hàng sớm làm gì", ông Hùng bày tỏ.

Chị Lê Thị Hòa - chủ sạp quần áo tại chợ Đồng Xuân cho biết, nếu phải mở cửa muộn hoạt động buôn bán của các tiểu thương trong chợ này sẽ bị đảo lộn.

"Chợ này như một chợ đầu mối nếu bị khống chế thời gian như vậy rất khó cho việc làm ăn buôn bán của cả người bán cũng như khách mua, ảnh hưởng đến kinh doanh buôn bán của nhiều tỉnh, thành phố khác", chị Hòa trầm ngâm.

Một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông cũng thẳng thắn nhận định, cách làm này của Hà Nội là thụ động bởi ở khung giờ cao điểm, việc gia tăng mật độ người và phương tiện thường xảy ra tại các tuyến giao thông chính, các nút giao thông đồng mức chứ không xảy ra ùn tắc tại các khu vực cửa hàng, cửa hiệu.

Thực tế cho thấy, trong khung giờ cao điểm, người đi làm và đi học chiếm mật độ rất lớn, đến trên 80%. Nếu chỉ là hạn chế mở cửa hàng thiết yếu trong khung giờ thì sẽ là việc làm vô ích, nhất là khi mật độ dân cư của thành phố quá lớn và công sở, trường học và bệnh viện lại quá tập trung ở khu vực nội đô. Chuyên gia này đề xuất thay đổi giờ làm, giờ học của cơ quan công sở thay vì hạn chế mở cửa hàng sớm.

"Bài toán thay đổi giờ làm, giờ học đã được nhiều cá nhân, tổ chức đưa ra từ lâu nhưng thành phố không thực hiện được. Nay vì phải đảm bảo khoảng cách phòng dịch bệnh, nếu áp dụng việc thay đổi giờ làm, giờ học của các cơ quan công sở, trường học sẽ làm giảm mật độ người trong cùng một thời điểm, tạo được khoảng cách tốt nhất trong phòng dịch. Làm được như thế vừa giải quyết được đảm bảo an toàn, Sức Khỏe cho người dân lại vừa tránh được ùn tắc giao thông", báo VOV dẫn lời.

