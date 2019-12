Hà Nội: Ống khói xả đen kịt trong khu dân cư bị người dân ca thán

báo Sức khỏe Cộng đồng, những năm gần đây một số xưởng sản xuất gỗ tại thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn nằm trong khu dân cư đông đúc. Trong quá trình sản xuất hàng ngày, các nhà máy thường nhả trực tiếp khói bụi thải nặc mùi hóa chất ra môi trường. Người dân lo ngại khói bui gây ảnh hưởng Theo phản ánh của người dân tới, những năm gần đây một số xưởng sản xuất gỗ tại thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn nằm trong khu dân cư đông đúc. Trong quá trình sản xuất hàng ngày, các nhà máy thường nhả trực tiếp khói bụi thải nặc mùi hóa chất ra môi trường. Người dân lo ngại khói bui gây ảnh hưởng Sức Khỏe . Đặc biệt, người già và trẻ đang bị ảnh hưởng nhiều bới hoạt động của các nhà máy ở đây.

Các Cột khói đang thi nhau nhả khói nghi ngút, màu khói bốc lên đen kịt.





Ghi nhận thực tế của PV tại thôn Thanh Sơn, hệ thống nhà xưởng rộng hàng ngàn m2, các xưởng này xây dựng khá đơn sơ và được quây kín bằng tôn nằm ngay trong khu vực đông dân cư chỉ cách trụ sở UBND xã Minh Phú khoảng vài trăm mét. Tại đây, các cột khói đang thi nhau nhả khói nghi ngút, đen kịt và có mùi khét nồng nặc. Không những vậy, tiếng ồn phát ra từ những cơ sở này trong quá trình sản xuất cũng khiến người dân rất khó chịu.









Các Cột khói đang thi nhau nhả khói nghi ngút, màu khói bốc lên đen kịt (Ảnh cắt từ video).





Anh Đ.V.S một người dân sống gần khu vực đó bức xúc: “Hàng ngày mấy cái ống khói kia như vòi bạch tuộc nhả khói đen kịt hòa lẫn mùi sơn, hóa chất lan tỏa khắp khu dân cư khiến ai cũng đều thấy ngạt thở, đau đầu, mắt cay xè. Người già và trẻ nhỏ ở đây đang có nguy cơ mắc phải chứng bệnh về hô hấp.”

Ông N.V.H cho biết: “Mấy xưởng sản xuất gỗ ép hoạt động mấy năm nay rồi, nhà tôi gần cạnh đó cũng bị ảnh hưởng nhiều. Những hôm gió mùa, khói, bụi, mùi hóa chất cuốn theo vào đầy trong nhà, nhà tôi có cháu nhỏ bị ốm suốt. Dân chúng tôi cũng kêu nhiều rồi nhưng không hiểu sao xưởng sản xuất gỗ ép này vẫn hoạt động ngày một lớn mạnh hơn.”

Trả lời PV, ông Đỗ Mạnh Hùng (Bí Thư Đảng Ủy xã Minh Phú) cho biết: “Người dân phản ánh là có cơ sở, chúng tôi cũng đã tiếp dân mấy lần rồi, trên cơ sở đó chúng tôi đã có buổi làm việc với người dân cuối tháng 11 vừa rồi, chúng tôi đã báo cáo về huyện, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra ”.

Ông Hùng cho biết thêm, tháng 9 vừa qua, UBND huyện Sóc Sơn đã có quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định Pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh , dịch vụ của các cơ sở hoạt động trên địa bàn huyện năm 2019 (đợt 2). Trong đó có 3 cơ sở sản xuất gỗ ép trong danh sách kiểm tra là Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Huyền Anh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần gỗ Thăng Long , cả 3 cơ sở này đều nằm trên địa bàn thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, T.P Hà Nội).

Theo các chuyên gia hóa học, keo để dán gỗ và ép gỗ dăm được làm bằng chất fomadehit kết hợp với đạm Urê và axit. Trên thị trường hiện có rất nhiều loại keo dán gỗ, trong đó loại keo bán trôi nổi trên thị trường được nhập từ Trung Quốc về hoặc được sản xuất thủ công thì cực kì độc hại, hàm lượng tồn dư fomadehit rất lớn. Khi ép gỗ vào máy, gặp hơi nóng thì chất fomadehit sẽ có phản ứng hóa học là bốc hơi cay khiến người gần đó bị cay mắt, hàm lượng tồn dư fomadehit càng lớn thì hiện tượng này càng rõ ràng. Người tiếp xúc trực tiếp, lâu dài sẽ bị ung thư đường hô hấp, trẻ em tiếp xúc thường xuyên có nhiều khả năng bị vô sinh... Người ngửi phải loại khí này cũng có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề hô hấp.





