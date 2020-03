Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh toàn TP Hà Nội sẽ được nghỉ học đến hết ngày 5/4

Chiều nay (18/3), ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì buổi họp giao ban công tác phòng chống COVID-19 ở thành phố.

Trong buổi họp, ông Nguyễn Đức Chung nói, nếu diễn biến dịch bệnh phức tạp trng 15 ngày tới thì sẽ tác động đến kịch bản về lịch và chương trình học của học sinh, đặc biệt là trần năm học đối với học sinh THPT rất có thể bị nhỡ một lần nữa.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh như trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định cho học sinh các cấp nghỉ đến ngày 5/4. Ông Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội báo cáo Bộ Giáo dục về chương trình giảng dạy, nếu 5/4 học sinh không đi học được thì học trên truyền hình. Nhưu vậy, phải phân bổ và tính toán các môn học gì trên truyền hình được.

Cũng trong buổi họp, ông Chung cho biết, nhiều bậc phụ huynh đã nhắn ông nói rằng, có thể cho con họ đúp, nhưng được an toàn. Chủ tịch TP Hà nội cũng nhận định, với kịch bản diễn biến xấu rất có thể gây khủng hoảng ở các cấp học, việc đi học vào ngày 5/4 là rất khó khan.

Hà Nội cho học sinh các cấp nghỉ đến ngày 5/4

Như vậy, trước mắt TP quyết định cho học sinh các cấp nghỉ đến 5/4 theo đúng trần của Bộ Giáo dục. Đến trưa ngày 5/4 sẽ tiếp tục quyết định dựa theo tình hình diễn biến dịch bệnh thời điểm đó. Thời điểm hiện tại cũng không có khả năng cho học sinh cấp 3 đi học đúng ngày 22/3 được.

Liên quan đến việc học tập và giảng dạy trong mùa dịch, trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh cũng có văn bản, tiếp tục kéo dài kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của học sinh đến hết ngày 5/4.

Cụ thể, ngày 13/3/2020, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Thanh Liêm đã ký văn bản 888/UBND-VX, về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, căn cứ vào ý kiến của Thường trực Ban chỉ đạo TP về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình diễn biến thực tế hiện nay, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân TP chỉ đạo cho học sinh nghỉ đến hết ngày 5/4. Sau thời gian nêu trên, giao Sở Giáo dục và Đào tạo TP phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh, tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh, sinh viên, hướng dẫn các sở giáo dục đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình theo quy định

Về tình hình dịch COVID-19 trên toàn quốc, tính đến 20h ngày 18/3, cả nước ghi nhận 68 ca dương tính với COVID-19. Trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi, 126 ca nghi nhiễm, 31.659 ca đang được cách ly (22.817 ca cách ly ở nhà, nơi lưu trú).

Theo thông tin mới nhất, bệnh nhân nhiễm COVID-18 tại Việt Nam đã khỏi bệnh. Người này được lấy mẫu lần thứ 3 vào ngày 13/3 và lần 4 vào ngày 16/3 đều cho kết quả âm tính. Dự kiến, bệnh nhân này sẽ được xuất viện vào ngày mai.

Your browser does not support HTML5 video.

"Trốn" dịch Covid-19: Học sinh nghỉ học, giáo viên làm gì?

Xem thêm: Công an vào cuộc điều tra các tài khoản bình luận thô tục dưới bài giảng trực tuyến

Nga Đỗ (t/h)