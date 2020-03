Hà Nội sáng 21/3: Hơn 400 người kết thúc cách ly tại cộng đồng

Theo thông tin trên VOV .vn, đến 8h ngày 21/3, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố đã có hơn 400 người kết thúc đợt theo dõi sức khỏe cách ly tại cộng đồng.

Số liệu cập nhật của Sở Y tế Hà Nội về tình hình dịch COVID-19

Trước đó, đêm ngày 20/3, lãnh đạo phường Trúc Bạch đã tiến hành gỡ bỏ rào chắn, sau 14 ngày cách ly khu phố Trúc Bạch, nơi ở của bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19. 189 người dân nơi đây đã có kêt quả âm tính với virus SARS-CoV-2.



Cùng ngày hôm qua, Bộ Y tế chính thức công bố thêm 4 ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam. 4 ca mắc mới này có 1 bệnh nhân ở Hà Nội và 3 bệnh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số đó, có một bệnh nhân là phi công ngoại quốc của hãng hàng không Vietnam Airline với lịch trình di chuyển phức tạp.

Người dân phố Trúc Bạch vui mừng khi kết thúc cách ly





BN 88: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, ở khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Cô là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 12/3. Từ đó cho đến ngày 16/3, người này tự cách ly tại nhà. Sang ngày 16/3, bệnh nhân có các triệu chứng như tức ngực, khó thở liền thông báo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Trung tâm đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của bệnh nhân này và cách ly bệnh nhân tại cơ sở y tế, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của bệnh nhân này và cách ly bệnh nhân tại cơ sở y tế, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN 89 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi ở Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ New York, Boston, Mỹ đến Nhật Bản và từ Nhật Bản về sân bay Tân Sơn Nhất khuya ngày 17/3/2020 từ Nhật Bản trên chuyến bay có số hiệu NH 831, ngồi số ghế 28C. Qúa trình nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng. Sáng ngày 18/3, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.



BN 90: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam ở Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Bệnh nhân từ Tây Ban Nha đi Dubai và về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK392. Khi nhập cảnh, bệnh nhân có các triệu chứng như ho, sốt nhẹ nên ngay lập tức được chuyển đến khu cách ly tập trung của TP.HCM và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.



BN 91: Bệnh nhân nam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú tại Quận 2, TP.HCM là phi công hãng hàng không Vietnam Airrline. Ngày 8/2, bệnh nhân từ London (Anh) về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airline số hiệu VN10, số ghế 5K.



Trước đó, chiều cùng ngày, Việt Nam ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm COVID-19, là 2 nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai . Tính tới tối 20/3, Việt Nam ghi nhận 91 ca bệnh mắc COVID-19. 17 trường hợp đã khỏi bệnh và chưa có trường hợp nào tử vong.

Minh Tú (t/h)