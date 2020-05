Hà Nội: Sau giãn cách xã hội, Cảnh sát 141 liên tục phải xử lý người ra đường 'quên' luật

Sau thời gian cách ly xã hội, đường phố Hà Nội lại càng đông đúc, nhiều người "quên" cả luật giao thông. Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội lại phải hoạt động ngày đêm với cường độ cao để đảm bảo trật tự đường phố.

Sau lệnh giãn cách xã hội vì dịch covid 19, đường phố Hà Nội lại nhộn nhịp, mật độ người tham gia giao thông cao và đông đúc. Tình trạng người dân vi phạm luật giao thông cũng vì thế mà xuất hiện nhiều hơn. Không những vậy, đây cũng là cơ hội để các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động.





Theo ghi nhận của PV, các tổ công tác đặc biệt 141 của Công an TP Hà Nội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chốt trực bất kể đêm ngày để đảm bảo ANTT, kịp thời ngăn chặn các đối tượng có hành vi phạm tội cũng như xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông.





Your browser does not support HTML5 video.

Tổ công tác Y27/141 Công an TP Hà Nội nỗi khiếp sợ của tội phạm đường phố.





Tối 15/5 vừa qua, phóng viên Sức khỏe Cộng đồng ghi nhận hoạt động của tổ công tác Y27/141 do Thượng úy Đào Quang Trụ (Đội CSGT số 15- Phòng CSGT Hà Nội) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã 4 Thị trấn Sóc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).





Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ, phóng viên đã ghi nhận được nhiều trường hợp người dân ra đường vẫn vô tư "quên mũ bảo hiểm", chở 3 bằng xe máy, không bật đèn chiếu sáng...





Ghi nhận tại chốt kiểm tra, không chỉ thanh niên mà ngay cả trung niên khi vi phạm hầu như đều có chung lý do "nhà gần", "quên" để giải thích cho việc không mang theo giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện.









Trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ, nhiều trường hợp người dân ra đường vẫn vô tư "quên mũ bảo hiểm", chở 3 bằng xe máy, không bật đèn chiếu sáng...





Chỉ ít phút triển khai đội hình, tổ công tác Y27/141 đã kiểm tra và phát hiện một tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác đã yêu cầu người vi phạm thổi nồng độ cồn và lập biên bản xử lý. Ngoài ra tổ công tác đã tuyên truyền cho người vi phạm biết và hiểu thêm về Nghị định 100/2019/NĐ-CP.









Chỉ ít phút triển khai đội hình tổ công tác Y27/141 đã kiểm tra và phát hiện một tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác đã yêu cầu người vi phạm thổi nồng độ cồn và lập biên bản xử lý.





Thượng úy Đoàn Quang Trụ (Đội CSGT số 15), Tổ trưởng tổ công tác Y27/141 cho biết: Từ ngày thành lập đến nay, Tổ công tác Y27/141 luôn hoàn thành rất tốt việc kiểm tra, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, phát hiện sớm các vụ việc tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy trên địa bàn huyện Sóc Sơn để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Ngoài việc tập trung đấu tranh xử lý tội phạm, xử lý hành vi vi phạm hành chính, tổ công tác Y27/141 còn hướng dẫn, phổ biên cho người tham gia giao thông nắm được về luật giao thông đường bộ và các văn bản mới của Chính phủ.





“Thời tiết bắt đầu chuyển sang nắng nóng đang ảnh hưởng không nhỏ đến các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đặc biệt, mùa hè năm nay cũng được dự đoán là rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, Tổ công tác đã xác định khó khăn trước mắt và đã lên kế hoạch công việc để luôn bám chắc vị trí, đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao để người dân tham gia giao thông cảm thấy yên tâm hơn.” - Thượng úy Trụ nói.





Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:





Thượng úy tuyên truyền cho người vi phạm giao thông về Nghị định 100/2019/NĐ-CP.





Người vi phạm bị lập biên bản và xử phạt hành chính.





Tổ công tác Y27/141 gồm Cảnh sát giao thông, cảnh sát phản ứng nhanh mặc sắc phục, cảnh sát hình sự.













Ngoài xử lý vi phạm thì tổ công tác Y27/141 còn kiểm tra hành chính các phương tiện tham gia giao thông để kịp thời ngăn chặn các đối tượng phạm tội.





Trần Vũ