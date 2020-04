Hà Nội sẽ nới lỏng giãn cách xã hội như thế nào sau ngày 22/4?

Trao đổi với Zing.vn sáng 21/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết nếu kết quả chống dịch tiếp tục được duy trì, thành phố sẽ ra khỏi nhóm nguy cơ cao về dịch COVID-19, từng bước tiến hành nới lỏng giãn cách xã hội.



Thông tin thêm về các giải pháp nới lỏng giãn cách xã hội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố dự kiến cho các cửa hàng kinh doanh trở lại nhưng bắt buộc phải đảm bảo đủ các điều kiện về phòng, chống dịch. Ví dụ, cửa hàng ăn uống có thể phục vụ khách tại quán nhưng phải đảm bảo khoảng cách trong cửa hàng, khách đến ăn không ngồi đối diện mà ngồi một chiều như một số nước đã áp dụng.



Các khu di tích cũng có thể được mở cửa nhưng khách vào tham quan phải tuân thủ các quy định về giữ khoảng cách tối thiểu, bắt buộc đeo khẩu trang.



Vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay là khi nào học sinh có thể đi học trở lại, theo ông Chung, nếu tình hình dịch diễn biến tốt, thành phố sẽ cho học sinh THPT, có thể cả THCS và học sinh, sinh viên trường cao đẳng nghề, đi học trở lại vào đầu tháng 5. Riêng với học sinh mầm non và tiểu học đi học sau đó 1 tuần để đảm bảo an toàn tuyệt đối.



Dù vậy, một số loại hình kinh doanh như quán bar, karaoke, cơ sở massage… chưa được mở cửa kinh doanh trở lại. Các sự kiện tôn giáo, văn hóa, thể thao tập trung đông người cũng chưa được tổ chức.



“Ngay từ ban đầu, Hà Nội đã thực hiện song song mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, TP sẽ tập trung từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi nền kinh tế, vì không thể đóng cửa mãi. Song, TP xác định chưa thể chủ quan mà luôn chủ động các giải pháp, kịch bản trong phòng, chống dịch”, ông Chung nói.



Về sản xuất, Chủ tịch Hà Nội nhận định, thời gian qua, các khu chợ trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động trên cơ sở đảm bảo các điều kiện phòng dịch, nhờ đó cung cấp đủ nhu cầu thiết yếu cho người dân về thực phẩm, rau xanh.



Tuy nhiên, người trồng hoa vừa qua gặp khó khăn do nhiều yếu tố, một phần nhu cầu tiêu thụ hoa giảm. Do đó, người dân tại nhiều khu vực trồng hoa được vận động, hướng dẫn chuyển đổi sang trồng cây ăn quả hay rau xanh...



Tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều tối 20/4, ông Chung lưu ý, “dứt khoát các trường hợp bán hàng trở lại mà không thuộc nhóm hàng thiết yếu là phải phạt. Những người ra đường không đeo khẩu trang thì phải tiếp tục phạt để thực hiện nghiêm túc”.



Không gỡ bỏ hết lệnh cách ly



Cũng tại phiên họp chiều 20/4, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, nếu đến ngày 22/4 trên địa bàn TP không phát hiện ca nhiễm nào thì có thể sẽ hạ mức cảnh báo. Nhưng chắc chắn không có chuyện sẽ bỏ hoàn toàn giãn cách xã hội mà sẽ được tiến hành từ từ.



Sau gần 1 tuần không có ca nhiễm mới, Chủ tịch Hà Nội nhận định công tác kiểm soát dịch đang được thực hiện tốt. Các ổ dịch lớn đã được kiểm soát với nhiều biện pháp quyết liệt; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch đã được thực hiện hiệu quả.



Theo đó, những nơi có nguy cơ cao như các khu vực công cộng, các nơi từng là ổ dịch như ở huyện Mê Linh, Thường Tín tiếp tục phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ.

Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người và thành phố coi đây là biện pháp bắt buộc.



Ông Chung nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan để tránh việc tái nhiễm, hoặc lây nhiễm bởi có trường hợp ủ bệnh không có biểu hiện có thể lây bệnh trong cộng đồng.



Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Văn phòng UBND thành phố và Sở Y tế soạn văn bản hướng dẫn cụ thể để các địa phương, sở, ngành thực hiện. Đồng thời ông Chung khuyến cáo người dân “không nên vội vàng ra ngoài để phòng ngừa dịch cho bản thân và cho xã hội”.

