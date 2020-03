Hà Nội sẽ xem xét lại thời gian đi học trở lại do có bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19

Vào 22h tối qua ngày 6/3, UBND TP. Hà Nội tổ chức họp khẩn về tình hình phòng chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thông tin tại Hà Nội đã xuất hiện bệnh nhân thứ 17 nhiễm virua corona chủng mới, đang được điều trị cách ly tại BV Nhiệt đới TƯ. Dự họp có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Bệnh nhân N.H.N 26 tuổi, địa chỉ thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình là bệnh nhân dương tính với virus corona đầu tiên tại Hà Nội. Bệnh nhân vừa trở về từ châu Âu, từng đi thăm chị gái tại Anh và cùng người này du lịch ở Ý trước khi trở lại Hà Nội ngày 1/3 trên chuyến bay VN0054.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết trước đó trong buổi chiều cùng ngày TP đã quyết định cho học sinh cấp THPT đi học lại từ ngày 9/3. Tuy nhiên, trên cơ sở diễn biến hành trình đi lại của bệnh nhân này, trong hôm nay Ban chỉ đạo chống dịch của TP Hà Nội sẽ họp lại và đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện trước mắt TP sẽ vẫn giữ nguyên quyết định như buổi họp chiều qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ cho biết ngày mai phải xem xét để quyết định xem có cho học sinh đi học trở lại hay không, nhưng tinh thần phải an toàn mới cho đi học. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh đặt sức khoẻ học sinh lên hàng đầu do đó sẽ họp bàn về diễn biến và đưa ra quyết định về việc đi học lại của học sinh THPT toàn thành phố.

Trước tình hình này, nhiều tỉnh, thành khác đã quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS nghỉ thêm một tuần. 57 tỉnh quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học thêm gồm: Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Long An, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Cà Mau, Quảng Trị, Sóc Trăng, Nam Định, Phú Yên, Thanh Hóa, An Giang, Phú Thọ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Nghệ An, Bình Định, Bắc Kạn, Kiên Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Cao Bằng, Quảng Bình, Kon Tum, Hà Nội, Đắk Nông, Gia Lai, Thái Nguyên, Tiền Giang, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Trà Vinh, Lạng Sơn, Lai Châu, TP.HCM, Bắc Giang, Bình Dương , Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Quảng Ninh, Điện Biên, Đồng Nai, Tây Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Vĩnh Long, Hòa Bình, Yên Bái, Khánh Hòa.

Tại Hà Nội, sau khi có thông tin về bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, lực lượng chức năng đã rào chắn khu vực phố Trúc Bạch, phong tỏa chặt chẽ để cách ly.

Chi Nguyễn (t/h)