Hà Nội thêm một tâm dịch mới với bệnh nhân 237 và hơn 400 người liên quan

Tối 3/4, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 237 mắc COVID-19 là người đàn ông 66 tuổi, người Thụy Điển. Bệnh nhân mắc ung thư máu và chỉ được phát hiện mắc COVID-19 khi gặp tai nạn và đi khám tại nhiều Bệnh viện ở Hà Nội.



Tại hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 với 27 điểm cầu các tỉnh, thành phố ngày 4/4, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố rà soát, quản lý, cách ly 455 trường hợp tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với người tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân số 237. Trong đó 101 trường hợp là F1, 354 người là F2.



Cụ thể, 101 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 237 gồm: 12 trường hợp tại khách sạn nơi bệnh nhân lưu trú (phường Bồ Đề, Long Biên); 18 trường hợp ở Bệnh viện Đức Giang; 45 trường hợp ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương; 4 trường hợp ở Bệnh viện E và 22 trường hợp ở Bệnh viện Việt Pháp.



Tất cả các trường hợp này được CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và cách ly ngay lập tức. Còn lại các trường hợp là F2 cũng đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.



Đến chiều 4/4, xét nghiệm ban đầu của 89 nhân viên y tế tại 3 bệnh viện từng tiếp xúc với bệnh nhân 237 cho kết quả âm tính. Tuy nhiên các trường hợp tiếp xúc F1 tiếp tục được cách ly tập trung và theo dõi.



Các khoa của các bệnh viện và các nơi mà bệnh nhân lưu trú đã được khử khuẩn và cách ly. Thành phố tiếp tục khẩn trương điều tra dịch tễ quá trình di chuyển bằng đường bộ, kiểm tra camera để xác định tiếp xúc của bệnh nhân.



Về vấn đề này, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhận định, báo cáo dịch tễ của bệnh nhân số 237 có liên quan nhiều cơ sở y tế (Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Viện huyết học và truyền máu TW, Bệnh viện E). Do đó, Bộ giao lại cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Hà Nội xử lý, coi như một tâm dịch để có các biện pháp triển khai quyết liệt tránh lây lan ra cộng đồng.

Dịch ở đâu khoanh vùng dập dịch ở đó

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh các địa phương phải thực hiện tốt việc khoanh vùng, dập dịch để hạn chế việc lây lan dịch bệch ra cộng đồng, thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng là “đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát hiện từng đối tượng”.

Các địa phương tổ chức xét nghiệm tại cộng đồng; thực hiện điều trị theo nguyên tắc dịch ở đâu khoanh vùng dập dịch ở đó. Đối với việc xét nghiệm, thời gian tới, địa phương sẽ chọn 1 huyện hoặc phường dự kiến có thể nguy cơ để xét nghiệm cắt ngang cộng đồng từ đó đánh giá nguy cơ cộng đồng. Điều trị bệnh nhân tại chỗ, chỉ chuyển lên tuyến trên khi bệnh nhân nặng vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị.

Đơn vị của tỉnh nào do tỉnh đó chỉ đạo và chịu trách nhiệm; thực hiện phân luồng điều trị hợp lý tránh lây nhiễm trong bệnh viện; nhân viên y tế thực hiện nghiêm phòng hộ trong khám bệnh tránh lây nhiễm chéo thực hiện nghiêm túc hướng dẫn cách ly trong các cơ sở y tế của Bộ Y tế.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị các địa phương xử lý theo quy định với người cố tình không chấp hành quy định về cách ly y tế; bố trí khu cách ly riêng cho đội ngũ nhân viên y tế để vừa cách ly vừa thực hiện công tác phòng chống dịch.

