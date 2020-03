Hà Nội tiếp tục thông tin về trường hợp nhiễm COVID-19: Có 2 người nghi mắc bệnh

Sáng nay, Hà Nội tổ chức cuộc họp thông tin về trường hợp nhiễm COVID-19. Theo bác cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 8h ngày 7/3, TP chỉ ghi nhận 1 trường hợp dương tính với COVID-19 là N.H.N..

Sau một đêm, TP Hà Nội đã xác định được 33 người tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID-19 và 90 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần, hiện đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Khu vực phố Trúc Bạch đã bị cách ly

Cũng theo ông Nguyễn Khắc Hiền, ngành y tế TP đã lấy 27/33 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nahan. Hiện đã có kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp nghi mắc bệnh là lái xe Dương Đ.P. (27 tuổi) và bác gái bệnh nhân tên là Lê T.H. (64 tuổi, cùng ở phố Trúc Bạch); 25 mẫu còn lại có kết quả âm tính.

Hiện tại, chủ tịch UBND các quận đang báo cáo về tình hình rà soát, cách ly các trường hợp có tiếp xúc hoặc tiếp xúc với người từng tiếp xúc với bệnh nhân dương tính. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng của các quận đang theo dõi sát để phối hợp UBND TP Hà Nội, các cơ quan ban ngành phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất, tránh gây hoang mang trong dân.

Ở một diễn biến liên quan, sau thông tin ca nhiễm COVID-19 mới nhất được công bố đêm ngày 6/3, nhiều tuyến khu vực phường Trúc Bạch vắng vẻ, người dân thay đổi sinh hoạt. Các hoạt động thường ngày có sự xáo trộn. Khu khuân viên tập thể dục ở ngã tư Trúc Bạch – Ngũ Xá vắng người. Người dân trong khu cách ly bị hạn chế đi lại. Sáng 7/3, nhân viên y tế đến khám Sức Khỏe , đo thân nhiệt cho toàn bộ người dân.

Người dân phố Trúc Bạch cách ly trong nhà

Để phòng chống nguy cơ lây nhiễm, Vietnam Airlines đã lập tức triển khai dừng, khử trùng tàu bay, thực hiện cách ly đối với phi hành đoàn, nhân viên mặt đất và những người có liên quan đến quá trình phục vụ chuyến bay VN54 ngày 1/3 tại Hà Nội và London.

Bệnh viện Hồng Ngọc – nơi bệnh nhân N. thăm khám cũng được chỉ đạo tiến hành phun khử khuẩn tại sảnh, các phòng khám, phòng điều trị. 18 nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân N. đã được chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới trung ương để cách ly.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội biết mình có khả năng bị nhiễm bệnh

Nga Đỗ (t/h)