Hà Nội: Tổ chức cách ly, xét nghiệm 3 học sinh bị sốt trong ngày đầu tiên trở lại trường học

Chiều nay 4/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin trong ngày hôm nay, trên địa bàn TP có hơn 1,2 triệu học sinh đến trường bao gồm học sinh cấp 2 và cấp 3. Lãnh đạo thành phố đánh giá nhìn chung các nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, thành phố ghi nhận 3 học sinh sốt cao và đã tổ chức cách ly, xét nghiệm.

Thông tin tại cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay, toàn TP có 224/226 trường THPT và 627/628 trường THCS tổ chức cho học sinh quay trở lại trường.

Hiện chỉ còn ba trường chưa tổ chức học sinh đến trường gồm: trường THPT FPT (trường này đã xin cho học sinh quay lại trường vào ngày 11-5); và 2 trường nằm trên địa bàn ổ dịch thôn Hạ Lôi đó là Trường THPT Tiền Phong thuộc xã Tiền Phong huyện Mê Linh (do nằm trên địa bàn có ổ dịch thôn Hạ Lôi); trường THCS Mê Linh (nằm trong thôn Hạ Lôi).

Ngoài ra, còn có 66 học sinh thuộc ổ dịch thôn Đông Cứu (huyện Thường Tín) vẫn thuộc diện cách ly y tế nên chưa thể đi học.

Với những trường chưa tổ chức cho học sinh đi học trở lại, ngành giáo dục Hà Nội yêu cầu địa phương tổ chức học online.



Dự kiến ngày 6/5, sẽ rỡ lệnh phong toả thôn Hạ Lôi, sẽ cho học sinh của trường PTTH Tiền Phong và trường THCS Mê Linh đi học trở lại.

Cũng theo ông Dũng, do vừa phải tổ chức học để đảm bảo chương trình, vừa phải thực hiện quy định giãn cách nên gặp nhiều bất cấp trong đó đáng nói nhất là việc thiếu thốn cơ sở vật chất.

Theo ông Dũng, hiện chỉ có học sinh lớp 12 được tổ chức học đầy đủ các buổi trong tuần để đảm bảo kỳ thi sắp tới. Đối với học sinh các khối còn lại, các trường tổ chức học cách nhật.

Cách bố trí này cũng gây khó khăn cho các trường vì cường độ làm việc của giáo viên phải gia tăng. Giám dốc Sở GD&ĐT thành phố lo ngại: “Nếu thực hiện giãn cách trong thời gian ngắn có thể đảm bảo, còn thời gian dài thì thực sự khó khăn”.

Cùng nội dung, đại diện nhiều quận huyện cho biết, việc học sinh ngồi học giãn cách 2m trong thời gian dài như quy định trong thời gian dài thì các nhà trường gặp nhiều khó khăn vì cơ sở vật chất không bảo đảm.

Đại diện UBND quận Long Biên cho hay, nếu thực hiện giãn cách, các trường chia mỗi lớp làm hai học khác ca. Ngay cả khi bố trí mỗi học sinh ngồi một bàn (ngồi chéo giữa các bàn), nhưng cũng không thể đảm bảo khoảng cách từ 1,5m đến 2m. Đó là chưa kể việc sắp xếp giáo viên đứng lớp gặp khó khăn nếu thời gian thực hiện lệnh giãn cách trong học đường kéo dài.



Về khó khăn trong giãn cách học đường, ông Chung đề nghị các trường cần cố gắng giữa khoảng cách giữa học sinh "trong điều kiệu của mình”.



Đặc biệt, đối với các trường hợp có dấu hiệu ho sốt, Chủ tịch Hà Nội đề nghị các trường phải phản ứng nhanh, thực hiện cách ly, xét nghiệm ngay để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ngoài ra, ông cũng đề nghị ngành giáo dục phải chuẩn bị đầy đủ yêu cầu trong một tuần nữa học sinh tiểu học và mẫu giáo đến trường.

