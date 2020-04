Hà Nội, TP.HCM cùng 10 tỉnh thành tiếp tục thực hiện cách ly xã hội tới 22/4

Chiều 15/4, Thường trực Chính phủ đã có cuộc họp với Ban Chỉ đạo quốc gia và các bộ, ngành, địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 16 và thảo luận các biện pháp thực hiện cách ly xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Sau khi lắng nghe ý kiến Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương trên cơ sở các phân tích dịch tễ học, khả năng ứng phó với dịch bệnh…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo đó, việc phân loại nhóm các địa phương theo các tiêu chí như có đầu mối giao thông, mật độ di chuyển, đi lại lớn; có biên giới, nhiều người qua lại biên giới; những điểm trước đây có tiếp xúc rất nhiều với người nước ngoài; mật độ dân cư; mật độ các nhà máy, khu công nghiệp tập trung...

Thủ tướng cũng đồng ý chia các tỉnh, thành thành ba nhóm: nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp.

Trong đó, nhóm nguy cơ cao gồm 12 tỉnh thành: TP.HCM, Hà Nội, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng , Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh, Hà Tĩnh. Nhóm này sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16, cách ly xã hội đến ngày 22/4, thậm chí, có thể kéo dài tới 30/4 tùy tình hình cụ thể và có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng có lây nhiễm xảy ra.

Trước đó, sáng 15/4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã bàn thảo và thống nhất kiến nghị Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện "cách ly xã hội" để phòng chống dịch bệnh.

Trên cơ sở phân tích tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trong nước và trên thế giới, Ban Chỉ đạo đánh giá nhờ thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, chúng ta vẫn đang kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trên thế giới sẽ còn kéo dài. Ở trong nước, diễn biến dịch bệnh và điều kiện giữa các địa phương cũng khác nhau. Do đó chúng ta không thể "đánh xong một trận rồi về đi cày" mà phải "vững tay cày, chắc tay súng".

Vì vậy cần phải tiếp tục thực hiện tốt "hai mũi giáp công" là vừa chống dịch, vừa phải bảo đảm cuộc sống người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện có dịch bệnh.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất kiến nghị Thủ tướng, Thường trực Chính phủ tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, sẽ phân loại mức độ nguy cơ dịch bệnh các địa phương thành 3 nhóm (nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp), dựa trên các tiêu chí đã được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng.



Đối với những tỉnh, thành phố nằm trong nhóm 'nguy cơ cao', Ban Chỉ đạo kiến nghị tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly xã hội như quy định trong Chỉ thị 16 thêm ít nhất một tuần.

Ban Chỉ đạo cũng thống nhất sẽ đưa ra những yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các tỉnh trong cả nước phải thực hiện nghiêm chỉnh như: đeo khẩu trang, không tập trung đông người, giữ khoảng cách, bảo đảm vệ sinh dịch tễ… Một số loại hình dịch vụ kinh doanh, vui chơi giải trí chưa được phép hoạt động.

