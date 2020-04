Hà Nội triển khai cả 2 phương pháp xét nghiệm COVID-19 ở tất cả các quận, huyện

Chiều 2/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có công điện khẩn số 04/CĐ-UBND, nội dung công điện nêu rõ:

Để tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm vừa theo hình thức test nhanh vừa tiến hành kết hợp lấy mẫu để xét nghiệm RT - PCR tại trạm lấy mẫu di động tại các quận, huyện, thị xã.

Phương pháp test nhanh COVID-19 cho kết quả sau 10 phút



Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện ngay Công điện này.

Như vậy, Hà Nội sẽ triển khai cả hai hình thức xét nghiệm trên diện rộng ở các quận, huyện từ ngày 3/4.

Người dân xếp hàng giữ khoảng cách khi chờ lấy mẫu xét nghiệm



Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội nghiên cứu, xây dựng quy trình xét nghiệm tạm thời đối với xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 tại quận, huyện; báo cáo, xin ý kiến Bộ Y tế để nhanh chóng triển khai tại các cơ sở xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2.

Sau khi làm rõ, kiểm tra bảo đảm thông tin chính xác, khẩn trương thông báo toàn bộ lịch trình của người bệnh cho người dân biết, để giúp người dân ý thức về khả năng lây nhiễm, tự kiểm tra và rà soát phát hiện ra những trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân, để phát hiện các trường hợp nghi ngờ và cách ly sớm theo quy định.

