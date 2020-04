Hà Nội: Từ ngày mai, ra đường không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt

Bắt đầu từ ngày mai (4/4), Hà Nội quyết định kiểm tra những người ra đường; những ai không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chiều 3/4 đã nhắc lại tình hình dịch bệnh phức tạp, đặc biệt khi Hà Nội hiện đang có số ca nhiễm cao nhất cả nước.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định việc Hà Nội tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19. Trong đó, giải pháp quan trọng nhất hiện nay là cách ly Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định việc Hà Nội tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19. Trong đó, giải pháp quan trọng nhất hiện nay là cách ly xã hội . Khi bắt buộc phải đi ra ngoài, người dân phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1,5-2m.



Trong 2 tuần tới, những người không có việc cần thiết cố gắng không đi ra ngoài đường. Từ 4/4, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra những người ra ngoài đường, đối với những ai không đúng diện được ra ngoài, không lý do chính đáng sẽ bị xử phạt. Chỉ cần 10% dân số ra đường cũng có thể khiến mọi biện pháp bị "đổ sông đổ bể". Bên cạnh đó, tất cả công viên vui chơi Trong 2 tuần tới, những người không có việc cần thiết cố gắng không đi ra ngoài đường. Từ 4/4, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra những người ra ngoài đường, đối với những ai không đúng diện được ra ngoài, không lý do chính đáng sẽ bị xử phạt. Chỉ cần 10% dân số ra đường cũng có thể khiến mọi biện pháp bị "đổ sông đổ bể". Bên cạnh đó, tất cả công viên vui chơi giải trí cũng phải đóng cửa.

Với những trường hợp phải cách ly tại nhà, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu những người này cần chấp hành nghiêm túc, nếu qua hệ thống giám sát GPS phát hiện ra ngoài sẽ bị xử phạt ở mức nặng nhất. Những người bị cách ly phải giữ khoảng cách an toàn với người thân, mở cửa thoáng mát. Những người già và những người không việc gì cần thiết thì nên ở trong nhà.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đặc biệt lưu ý, chỉ trong 1 tuần, số ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đã tăng lên gấp đôi, các ca nhiễm ngoài cộng đồng cũng liên tục được phát hiện.



Ông Chung cũng dẫn lời các chuyên gia trên thế giới và cho biết, đến nay chưa xác định được đỉnh dịch và thời gian dịch kết thúc trên thế giới. Theo dự báo, dịch có thể kéo dài rất lâu.



Nếu qua được 15/4, nguy cơ lây nhiễm sẽ giảm đi rất nhiều



Cũng trong cuộc họp, ông Chung nhấn mạnh: "Nếu ta qua được 15 ngày này thì nguy cơ lây nhiễm sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ cần 10% dân số không thực hiện thì sẽ đổ bể kế hoạch chống dịch và đổ bể Chỉ thị 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội”.





Chủ tịch Hà Nội cũng kêu gọi mọi người, đặc biệt người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai , người nước ngoài, người đi từ vùng dịch về chưa khai báo phải tự giác khai báo để được lấy mẫu xét nghiệm.

Tìm hiểu thông tin về ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hà Nội đã đích thân gọi điện cho hàng chục người điều trị nội trú tại đây để tìm hiểu quy luật ăn uống, sinh hoạt. Có thể thấy, những người ở các quận nội thành vào điều trị nội trú thường mang theo đồ ăn và nước uống. Ngoài ra, những người ở các huyện, địa phương khác thường ăn uống tại căng tin nên thuộc diện cần phải lưu ý.

Ngoài ra, hạn chế thực hiện các dịch vụ công ở công sở, tăng cường làm việc qua mạng. Song song với nhiệm vụ chống dịch, các cơ quan chức năng cần quan tâm đến chính sách an sinh xã hội cho người có công, người nghèo, người lao động mất việc do dịch bệnh, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt.



Bên cạnh đó, ông Chung lưu ý các sở, ngành, địa phương cần xác định lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến trên tinh thần đảm bảo mọi khúc mắc của người dân, doanh nghiệp được giải đáp kịp thời, không để xảy ra điểm nóng.

Trong giai đoạn này không được cắt điện, nước, điện thoại, viễn thông mà phải tăng cường để đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân.

