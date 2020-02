Hà Nội và TP HCM tiếp tục cho học sinh nghỉ học để chống dịch COVID-2019

Covid-19 . Báo Tuổi Trẻ thông tin, chiều nay 14/2, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2 trong cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch



Cụ thể, tại cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Trong những tuần cho học sinh nghỉ học, các nhà trường đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng đón học sinh ở lại trường. Tuy nhiên, thông tin về các ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng lên chóng mặt khiến phụ huynh lo lắng và muốn cho con nghỉ thêm.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo giao cho Sở GD-ĐT và Sở Lao động - thương binh và xã hội xây dựng kế hoạch để dạy học thêm, đảm bảo điều kiện để thực hiện lùi thời gian năm học. Ông Chung cho biết: "Nhân dịp này hai sở nghiên cứu và đề xuất với Sở GD-ĐT phân chia năm học thành 4 kỳ và có các kỳ nghỉ xen kẽ giữa các kỳ, chứ không dồn thời gian học sinh được nghỉ vào mùa hè. Nhiều nước khác cũng đã thực hiện điều này cho thấy có những ưu điểm", theo Tuổi Trẻ.





Cũng trong chiều ngày hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chủ trì cuộc học chỉ đạo về tình hình phòng chống dịch Covid-19 . Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đánh giá của ngành y tế, giáo dục về tình hình dịch Covid-19 , ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất phương án tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục cho học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ thêm 1 tuần nữa để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 , theo Vietnamnet.

Các nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Theo thông tin trên Zing.vn, chiều nay 14/2, UBND TP.HCM đã họp và đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT TP.HCM là cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2 để phòng nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 6 tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19 là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thanh Hóa, TP.HCM, Đồng Nai. Bên cạnh đó, một số tỉnh thành trên cả nước đã thông báo thời gian trở lại học tập cho học sinh từ ngày 17/2.

