Hà Nội: Nổ gas kinh hoàng tại căn nhà 5 tầng khiến 3 người nguy kịch

Tin tức mới nhất ngày 11/5, chiều cùng ngày trao đổi với PV Báo gia đình & Xã hội, ông Nguyễn An Tuyến, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến nhiều người bị thương.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào 15h chiều 11/5 tại nhà hàng Gà rán Bonchon số 32 Cửa Nam. Tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra tại căn nhà 5 tầng đã khiến nhiều người sinh sống ở khu phố này sợ hãi.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã đưa ra ngoài ít nhất 7 bình gas có trọng lượng từ 11kg trở lên.



Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ lãnh đạo UBND phường Cửa Nam cho biết, vụ nổ lớn khiến hệ thống cửa của ngôi nhà này bung ra mặt đường, tầng 1 và tầng 2 cùng nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng.



Thời điểm xảy ra vụ việc, 3 người trong nhà may mắn thoát chết nhưng trong tình trạng nguy kịch, được người dân xung quanh hỗ trợ đưa đi Thời điểm xảy ra vụ việc, 3 người trong nhà may mắn thoát chết nhưng trong tình trạng nguy kịch, được người dân xung quanh hỗ trợ đưa đi Bệnh viện cấp cứu.



Vị lãnh đạo UBND phường Cửa Nam cũng cho biết: "Ngay khi nhận được tin báo, 2 xe PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm đã có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa. Chúng tôi xác định nguyên nhân ban đầu là do nổ bình gas. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nguyên nhân ban đầu. Tại hiện trường, chúng tôi đã đưa ra ngoài ít nhất 7 bình gas có trọng lượng từ 11kg trở lên".

Hàng chục công an, dân phòng và các lực lượng chức năng đang được huy động đến để bảo vệ hiện trường.



Vụ nổ khiến nhiều ngôi nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Phố Cửa Nam hiện bị phong tỏa 2 đầu; hàng chục công an, dân phòng và các lực lượng chức năng đang được huy động đến để bảo vệ hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang vào cuộc điều tra nguyên nhân chính xác của vụ nổ, khi có thông tin mới sẽ tiếp tục thông báo.

Your browser does not support HTML5 video.

Video vụ việc. Nguồn: Vietnamnet.



Thùy Nguyễn (t/h)