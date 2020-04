Hà Nội: Xử phạt 3 người đầu tiên ra đường vì không có lý do chính đáng

Báo ANTĐ thông tin, ngày 5/4 UBND phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp về hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế".

Chia sẻ trên Zing.vn, ông Nguyễn Dân Huy - Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết: "Nhìn chung, người dân trên địa bàn đều chấp hành nghiêm túc, không ra khỏi nhà khi không thuộc diện cho phép. Duy chỉ có 3 trường hợp chưa chấp hành, phường đã xử phạt 200.000 đồng đối với mỗi trường hợp".

Trong 3 trường hợp đầu tiên ở Hà Nội bị xử phạt, có 2 người đi câu cá và 1 người đi bán hoa. Cả 3 đều chấp hành nộp phạt cũng như cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch COVID-10.

Lãnh đạo UBND phường Trúc Bạch bổ sung, trong những ngày tới phường sẽ tiếp tục thành lập các tổ công tác đi tuyên truyền người dân không ra đường khi không thực sự cần thiết và xử lý những hành vi vi phạm.

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) đã lập chốt tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm túc các trường hợp cố tình vi phạm tại khu vực chợ tạm 7,2 ha và đầu ngõ 465 Đội Cấn. Theo đó, 15 trường hợp không đeo khẩu trang đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền là 3.000.000 đồng.



Hôm qua (4/4), chỉ trong buổi sáng ra quân, 13 tổ công tác làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũng đã xử lý 35 trường hợp tổng số tiền 7.200.000 đồng.



Trước đó, ngày 3/4 trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận, huyện kiểm tra người ra đường, xử phạt tất cả những trường hợp đi không có lý do cần thiết từ 4/4.



