Hà Thu The Voice khốn khổ vì bị bạn trai cũ lan truyền clip nóng

Mới đây, ca sĩ Hà Thu The Voice bất ngờ chia sẻ cô bị bạn trai cũ lan truyền clip nóng cho nhiều người khiến cô rất mệt mỏi.

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, Hà Thu chia sẻ dòng tâm trạng và thừa nhận mình bị bạn trai cũ phát tán, lan truyền clip nóng . Cô viết: "Ngày hôm nay chắc sẽ có nhiều người nhận được clip sex của tôi. Tôi không ngại khi nói ra vấn đề này. Và tôi cũng nói người gửi clip cho các anh chị, các bạn... là bạn trai cũ của tôi. Các bạn làm ơn giúp tôi không phát tán clip ra bên ngoài. Và giúp tôi gửi những hình ảnh tin nhắn các bạn nhận được để tôi đưa công an vào cuộc".

Tuy nhiên, ngay sau đó Hà Thu The Voice lại xóa dòng trạng thái trên và viết mọt bài mới. Cô cho hay mình không cố tình tạo scandal để đánh bóng bản thân mà chỉ muốn chia sẻ tâm trạng. Hà Thu cho hay: "Tôi xin trả lời là tôi không ra MV, cũng không có nhu cầu nổi tiếng. Status tôi đăng lên để cảnh báo trước những việc sắp xảy ra với tôi và những người không liên quan nhưng bị ảnh hưởng theo. Để đến lúc không may clip bị phát tán thì mọi người lại bỡ ngỡ rồi hỏi tôi, nên tôi đăng để báo động trước với mọi người".

Hà Thu cho hay clip nóng của cô chưa bị phát tán rộng rãi, cô cũng không sợ vì đoạn clip bị lộ. Nữ ca sĩ cho biết mình chỉ mệt mỏi do gia đình và những người thân bỗng nhiên bị ảnh hưởng. Hà Thu tin rằng công lý sẽ đứng về phía người đúng, và khẳng định đây không phải chiêu trò để PR tên tuổi mình.

Hà Thu tên thật là Trần Hà Thu, SN 1996, sinh vên Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô từng lọt vào top 8 cuộc thi thần tượng Bolero 2018. Cô cũng từng là thí sinh ở đội nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong cuộc thi The Voice Giọng hát Việt 2019, phần thi của cô được các HLV đánh giá cao.

Tuy nhiên, cũng trong chương trình này, Hà Thu đã vướng phải sự chỉ trích của khán giả, cư dân mạng do có phát ngôn thiếu tôn trọng với ca sĩ đàn chị là Đông Nhi. Nữ ca sĩ thẳng thừng nói rằng mình “không biết Đông Nhi là ai" dù cô hát ca khúc 'Xin lỗi anh quá phiền' của Đông Nhi. Thậm chí, sau đó Hà Thu còn đáp trả dư luận với bình luận: "Đông Nhi không phải là Idol (thần tượng) của mình thì việc mình không biết gì về chị ấy là sai sao? Hay là mình bắt buộc phải biết về chị ấy??" Chính scandal phát nông thiếu suy nghĩ này của nữ ca sĩ mà Hà Thu dần mất điểm trong mắt nhiều người và từng phải hứng chịu "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Chi Nguyễn (t/h)