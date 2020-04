Hà Tĩnh dân tụ tập ăn uống, Thanh Hóa cho phép các cơ sở cắt tóc, gội đầu mở cửa ngày 20/4

Hà Tĩnh: Hàng chục người ngoại tỉnh tụ tập ăn uống tại đập nước bất chấp mùa dịch

Thông tin trên Zing cho biết, nhiều ngày nay người dân xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bất ngờ chứng kiến hàng chục ô tô 5-7 chỗ, cùng rất đông người dân từ nơi khác đổ về các hàng quán bán gà nướng cạnh đập hồ Sông Rác, tụ tập ăn uống bất chấp chỉ thị của Chính phủ về cách ly xã hội , phòng chống COVID-19

Người dân địa phương lo ngại, việc tụ tập ăn uống đông người và tổ chức ăn uống trong lúc dịch diễn biến phức tạp sẽ làm tăng khả năng lây nhiễm.



“Ngày nào cũng có cả chục ôtô lớn nhỏ chở nhiều người đến ăn uống. Dịch bệnh thế này đáng ra hàng quán phải đóng cửa, người dân cũng nên hạn chế ra ngoài”, người dân địa phương nói.



Trưa nay ngày19/4, cạnh đập hồ Sông Rác có ít nhất 3 quán hàng đang mở cửa đón khách. Trong các chòi được dựng trong rừng tràm, cạnh đập nước có khoảng 50 người ngồi ăn, uống. Tại bãi đậu xe có hơn 10 ôtô, có nhiều xe hạng sang, có cả xe biển số Hà Nội, Hòa Bình...

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Viết Thuấn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc, khẳng định không có chuyện người dân tụ tập ăn uống trên các chòi cạnh đập hồ Sông Rác. Tuy nhiên khi được phóng viên đưa hình ảnh hàng chục người ngồi ăn uống trên các chòi, vị chủ tịch cho biết sẽ kiểm tra lại.

“Khu đập có 3 hàng quán ăn uống nhưng đã cam kết, soạn đồ ngưng bán từ cuối tháng 3. Việc các quán này mở bán tôi không nắm được, có thể hôm nay công an không kiểm tra nên họ mở bán…Tôi sẽ cho kiểm tra lại”, ông Thuấn nói.

Đồng thời, chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật cũng nói sẽ cho kiểm tra xử lý nếu tự ý mở hàng quán, tụ tập người khi chưa được phép.

“Người dân kinh doanh đã được quán triệt và yêu cầu ký cam kết không mở bán theo chỉ thị đến khi có thông báo mới. Huyện sẽ yêu cầu xã báo cáo có hay không một số quán tự ý mở bán", ông Nhật thông tin.

Còn ông Phan Công Hải, Trạm trưởng Trạm đầu mối Sông Rác, cho hay một trong những quán ăn trên khu vực bờ đập do cán bộ đơn vị mở bán để tăng thêm thu nhập, nhưng sau Chỉ thị 16, trạm đã yêu cầu đóng cửa.



"Theo chỉ thị tôi đã yêu cầu cán bộ đóng cửa, không mở bán cho khách đến khoảng 20 ngày nay. Việc cán bộ tự ý mở bán lại tôi sẽ cho kiểm tra và thông tin", ông Hải nói.





Thanh Hóa tính đến phương án đảm bảo hoạt động kinh doanh, sinh hoạt trờ lại cho người dân



Tại Thanh Hóa, chiều ngày 19/4, Ban chỉ đaoh phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban về công tác phòng chống dịch COVID-19, do ông Nguyễn Đình Xứng, chủ tịch UBND tinh Thanh Hóa kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chủ trì.



Nội dung cuộc họp nhận định, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có những dấu hiệu tích cực, không phát hiện trường hợp nhiễm bệnh mới, các trường hợp trở về từ vùng dịch được kiểm soát tốt và chặt chẽ hơn.



Theo báo cáo của Sở Y tế, tại thời điềm này, lũy kế số người được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Thanh Hóa là 2.488 người. Có 2.214 người đã có kết quả xét nghiệm, 274 người đang chờ kết quả...

Các cơ sở cắt tóc, gội đầu sẽ được mở cửa hoạt động trở lại ngày 20/4

28 ngày nay, Thanh Hóa không xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh COVID-19, đủ điều kiện để công bố hết dịch theo quy định. Tuy nhiên, số người từ các tỉnh có dịch và những tỉnh có nguy cơ cao, vào Thanh Hóa có xu hướng gia tăng, do đó làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.



Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá, cho rằng dù tình hình dịch tại địa phương và tại Việt Nam đã được kiểm soát tốt, nhưng diễn biến dịch trên thế giới vẫn rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tới Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng. Nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, đã đến thời điểm Thanh Hoá tính tới các phương án đảm bảo kinh doanh, sản xuất cho người dân và doanh nghiệp.



Theo đó, ông Xứng thống nhất cho phép hoạt động vận tải các tuyến nội tỉnh hoạt động động trở lại và không chở quá 50% số ghế và không quá 20 người trên một phương tiện. Còn, vận chuyển khách liên tỉnh tiếp tục dừng do hầu hết các tuyến liên tỉnh đều phải qua các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ.



Cho phép học sinh khối THCS, THPT, học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đi học trở lại vào ngày 21-4; các cơ sở cắt tóc, gội đầu được phép hoạt động trở lại từ ngày mai 20/4.

