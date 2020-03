Ha Yeon Soo là ai và Ha Yeon Soo từng phải xin lỗi fan như thế nào?

Ha Yeon Soo là ai?

Ha Yeon Soo là nữ diễn viên “có tài và có tiếng” trong làng điện ảnh xứ kim chi. Tài ở đây tức là tài năng, bởi nữ diễn viên không chỉ diễn hay, xinh đẹp mà còn có khả năng ăn nói, hát hay. Ha Yeon Soo từng là cái tên được rất nhiều đạo diễn để ý mỗi khi chuẩn bị thực hiện một dự án mới. Còn về “có tiếng”, Ha Yeon Soo nổi trên mạng xã hội , trên các diễn đàn bởi hàng loạt các phát ngôn “vạ miệng”. Vậy Ha Yeon Soo là ai?

Theo bảng xếp dạng Ngôi Sao Hàn Quốc, Ha Yeon Soo sinh ngày 10/10/1990 tại thành phố Busan (Hàn Quốc), sở hữu chiều cao 1m63. Ha Yeon Soo bước chân vào làng điện ảnh xứ kim chi từ khi còn nhỏ với hình ảnh trong sáng, xinh đẹp. Sau nhiều năm đầu tư thời gian và tâm sức cho điện ảnh, cô nàng thu được kha khá thành tựu với những vai diễn ấn tượng và là cái tên được khá nhiều đạo diễn Hàn Quốc chú ý.

Ha Yeon Soo tham gia nghệ thuật từ khi còn nhỏ

Tên tuổi của nữ diễn viên bắt đầu lên như diều gặp gió kể từ sau thành công của bộ phim Ngôi sao khoai sọ (khởi chiếu năm 2013). Năm 2013 được xem là năm thành công rực rỡ đối với Ha Yeon Soo. Trong năm đó cô tham gia 2 bộ phim đình đám là Monstar và sitcom Sweer Potato. Ngoài ra, cô nàng còn góp mặt trong bộ phim điện ảnh Very Ordinarry Couple. Đây là bộ phim đạt giải Baeksang.

Nữ diễn viên từng là “huyền thoại” fitting model của xứ kim chi khi mới vào cấp 3. Với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cùng đôi mắt to tròn hút hồn, Ha Yeon Soo không chỉ “đánh chiếm” các trang bán hàng online của Hàn Quốc mà còn tạo cơ hội việc làm tại nền thời trang Nhật Bản. Nhiều người còn nhầm cô với người mẫu Nhật.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Ha Yeon Soo còn “đánh võng” sang mảng âm nhạc. Cô từng phát hành đĩa hát với những bản OST đình đảm. Nổi bật nhất là đĩa nhạc trong phim Mostar bao gồm các bài hát: Những ngày đã qua, Công chúa Atlantis, Đừng làm tôi khóc, Chỉ có thể là tôi, Thực hành.

Ha Yeon Soo được công chúng Hàn Quốc vô cùng yêu mến khi cô tích cực tham gia các chương trình truyền hình như Running man, Miss Korea, Chương trình truyền hình Hàn Quốc. Đặc biệt, nhờ sự thông minh, dí dỏm của mình cô đã khiến nhiều khán giả điêu đứng khi tham gia Running man tập 198. Thậm chí sau tập này, khán giả còn ghép đôi cô với nam diễn viên Kim Jong Kook.

Năm 2013 là năm thành công nhất trong sự nghiệp nữ diễn viên 9x

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ha Yeon Soo giành về cho mình nhiều giải thưởng danh giá như: Giải thưởng Buil lần thứ 22, giải thưởng lựa chọn thứ 7 của Mnet 20, Giải thưởng phim truyền hình Hàn Quốc lần thứ 2, Giải thưởng phim quốc tế giới trẻ Seoul lần thứ 16, Giải thưởng phim truyền hình MBC lần thứ 34… và nhiều giải thưởng danh giá khác.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của nữ diễn viên này cũng được nhiều khán giả quan tâm. Ngày 9/7/2018, báo Hàn đưa tin cô đang hẹn hò với một CEO của thương hiệu kính mắt nổi tiếng, người đàn ông này hơn cô 6 tuổi. Nguồn tin này tiết lộ, bạn trai chính là động lực tinh thần tuyệt vời của cô, thậm chí hai người đã tính đến chuyện về chung một nhà.

Tuy nhiên, ngay sau đó công ty quản lý của Ha Yeon Soo đã lên tiếng: “Tin đồn hẹn hò của Ha Yeon Soo là không đúng sự thật. Doanh nhân mà cô hẹn hò thực ra là một người quen. Cô ấy không hẹn hò với bất kỳ ai và cũng chưa có kế hoạch kết hôn”.

Phát ngôn “vạn miệng” khiến Ha Yeon Soo muốn mặt xin lỗi fan

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật , Ha Yeon Soo luôn cố gắng xây dựng cho mình hình tượng nữ diễn viên năng động, trẻ trung, nhiệt huyết… thế nhưng, đôi lúc Ha Yeon Soo cũng không tránh khỏi scandal do phát ngôn “vạ miệng” gây tổn thương fan.

Cụ thể, Ha Yeon Soo đã từng đăng một dòng trạng thái trên Instagram của mình nói rằng: “Tôi thành thật xin lỗi khi làm fan hâm mộ tổn thương vì câu trả lời thiếu suy nghĩ của tôi trước câu hỏi của fan hâm mộ đăng trên trang SNS của tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi này đến tất cả những người cảm thấy khó chịu vì phát ngôn thiếu cẩn trọng của mình, và sẽ không làm mọi người thất vọng vì một hành động thiếu suy nghĩ như thế nữa”.

Ha Yeon Soo phải đăng tải bài viết xin lỗi fan vì "vạ miệng"

Trước đó, nữ diễn viên đã để dưới bức ảnh tenbe một họa sĩ là Sigismund và comment rằng: “Mua sách về đọc hay tra google là sẽ biết, nhưng lại không tra google, chỉ xem không thôi, nên thôi tôi sẽ trả lời cho. Là tác phẩm “Self-portrait” năm 1914”. Sự việc cô dạy đời và có vẻ như đang chế nhạo fan khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Chưa dừng lại, sau đó ít lâu, cô lại tiếp tục gây ra vụ ầm ĩ trên facebook với lý do tương tự. Sau đó, cô nàng cũng phải muối mặt xin lỗi người hâm mộ.

Sau một thời gian im ắng, Ha Yeon Soo lại gây xôn xao dư luận khi chia sẻ rằng đã nhận được lời xin lỗi đầu tiên sau 7 năm của kẻ quấy rối tình dục ẩn danh. Cụ thể, ngày 13/3, nữ diễn viên Ha Yeon Soo bất ngờ tiết lộ rằng mình đã nhận được lời xin lỗi của kẻ quấy rối tình dục trên Instagarm cá nhân.

Nữ diễn viên vừa đăng tải tin nhận được lời xin lỗi đầu tiên từ kẻ quấy rối tình dục ẩn danh cách đây 7 năm

Ngôi sao 29 tuổi viết: “Tôi đã đọc tất cả các bình luận từ cư dân mạng bao gồm cả những lời cổ vũ và khuyến khích, cũng như lời chỉ trích tiêu cực trong bài đăng trên trang cafe cộng đồng. Sau đó, tôi đã thông báo rằng tôi sẽ có hành động pháp lý với bình luận độc hại. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bình luận từ các bạn, đêm muộn thế này rồi mà các bạn không ngủ để viết bình luận cổ vũ tôi. Vào rạng sáng hôm nay, tôi đã công khai tin nhắn riêng tư độc hại của một người ẩn danh và đề nghị xuất hiện trên YouTube. Tôi muốn nói chuyện và tìm hiểu lý do tại sao hơn là kiện tụng. Ngoài ra, tôi cũng muốn hỏi liệu họ có ý định ngừng quấy rối tình dục tôi không”.

Cô nàng nói thêm: “Tôi hoàn toàn không biết mặt và cũng không ghét anh ta. Nhưng lời xin lỗi mà tôi nhận được hôm nay là lời xin lỗi đầu tiên về nhiều vụ quấy rối tình dục tôi đã phải chịu đựng trong 7 năm. Tôi tự hỏi tại sao nói ra lời xin lỗi mà mất quá nhiều thời gian như vậy và chỉ đến sau khi tôi tuyên bố ý định thực hiện hành động pháp lý. Tôi muốn tìm hiểu xem có cách nào để tôi có thể ngăn chặn mọi hành vi quấy rối tình dục trong tương lai hay không. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết dài này và những lời động viên nồng nhiệt từ các bạn”.

Ha Yeon Soo tham gia Runing man

