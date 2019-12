Hacker PTG nói “tạm dừng” đăng clip nóng của Văn Mai Hương nhưng khi mở lại sẽ có thông báo

Bắt đầu từ ngày 28/12, mạng xã hội xôn xao thông tin nữ ca sĩ Văn Mai Hương lộ hình ảnh “không mảnh vải che thân” tại nhà riêng. Theo đó, một lúc 5 clip nóng của nữ ca sĩ bị tung lên mạng xã hội . Những clip này được lấy ra từ camera an ninh. Tất cả các clip này bị tung lên trang web đen. Người đăng tải để nickname là Hacker PTG.

Ngay sau khi sự việc xảy ra cộng đồng mạng, anh chị em nghệ sĩ đồng loạt lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ. Họ cho rằng, đây là hành động xâm phạm quyền riêng tư. Đồng thời, không ít người gửi lời động viên chân thành đến nữ ca sĩ “Cầu hôn”.

Hacker PTG là kẻ phát tán clip nóng của Văn Mai Hương trên web đen

Sau cú sốc clip “không mảnh vải tre chân” tại nhà riêng, ngày 29/12, Hacker PTG tiếp tục gây rúng động cộng đồng mạng khi tiếp tục đăng clip nóng của Văn Mai Hương kéo dài 13 phút. Được biết, đây là clip được ghi vào năm 2015 (tức là đã qua 4 năm).

Tuy nhiên, đến ngày 30/12, Hacker PTG đã xóa hết các clip liên quan đến Văn Mai Hương. Cũng trong sáng ngày 30/12, Hacker PTG đăng thông báo rằng sẽ “tạm dừng” việc tung clip nóng của Văn Mai Hương lên web đen. Nhưng vẫn úp mở rằng có thể sẽ đăng trở lại và việc có đăng hay không và khi nào mở trở lại sẽ có thông báo cụ thể.

Lý do những clip nóng của Văn Mai Hương bị lộ ra, ban đầu nghi ngờ rằng camera nhà nữ ca sĩ đã bị hacker tấn công. Song cũng không loại trừ trường hợp người lắp camera cho nhà nữ ca sĩ làm việc này. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong vòng nghi vấn.

Văn Mai Hương suy sụp sau khi sự việc xảy ra

Còn mục đích của kẻ phát tán là gì vẫn đang là một bí ẩn. Tuy nhiên, đây là hành động xấu, xâm phạm đến quyền riêng tư của công dân. Hành động này đang gây cơn phẫn nộ trong dư luận. Theo quy định Pháp luật , kẻ phát tán clip nóng của Văn Mai Hương có thể bị xử lý hình sự về tội đưa, sử dụng trái phép thông tin lên mạng; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy làm nhục người khác.

Về Hacker PTG, theo phần mô tả trên web đen thì người này là công dân Việt Nam, 32 tuổi. Tuy nhiên, danh tính thật của kẻ này vẫn chưa rõ.

Về phía Văn Mai Hương , sáng nay nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cho biết, Sức Khỏe của Văn Mai Hương đã ổn định trở lại. Rất nhiều người thân, bạn bè thân thiết đã đến động viên, chia sẻ với nữ ca sĩ.

Được biết, trước đó, Văn Mai Hương đã có đơn trình báo đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Song hiện vẫn chưa có phát ngôn chính thức từ phía cơ quan điều tra. Hiện phía Văn Mai Hương vẫn chưa lên tiếng chính thức về vụ này.





Tại sao camera an ninh nhà Văn Mai Hương bị xâm nhập?

Thu Nga (t/h)