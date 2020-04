Hai bệnh nhân 30 và 31 được công bố khỏi bệnh, Thừa Thiên-Huế không còn bệnh nhân COVID-19

Sáng 7/4, hai bệnh nhân mắc COVID-19 số 30 và 31 điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã được công bố khỏi bệnh. Đây cũng là hai ca bệnh cuối cùng trên địa bàn.

Được biết, hai bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 5/3 và 6/3 và hiện Sức Khỏe hoàn toàn bình thường.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng nón lá lưu niệm cho nữ bệnh nhân số 30.

Ảnh: TTXVN



Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, GS.TS Phạm Như Hiệp cho biết trong 1 tháng điều trị, các bệnh nhân đều có tình trạng sức khỏe tốt, không có trường hợp nào phải thở máy, thở oxy hỗ trợ. Bệnh viện đã cố gắng hết sức để điều trị tốt cho các bệnh nhân, đồng thời đáp ứng yêu cầu cao của người bệnh.

Sau khi các bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung để tiếp tục theo dõi sức khỏe, bệnh viện sẽ tổ chức khử trùng kỹ toàn bộ khuôn viên khu cách ly, điều trị. Đội ngũ nhân viên y tế, người phục vụ trực tiếp, gián tiếp làm việc tại các khu vực này sẽ được xét nghiệm cẩn thận.



Cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Huế bố trí xe trung chuyển riêng đảm bảo sát khuẩn để đưa các bệnh nhân đến Resort Sun & Sea (huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế). Hai bệnh nhân sẽ tiếp tục ở đây để cách ly y tế trong 14 ngày tới, đến khi được trở về Anh.

Bệnh nhân 30 cho biết bà cảm thấy rất vui và biết ơn đội ngũ y bác sĩ của Việt Nam đã chữa khỏi COVID-19 cho bà. "Sau khi về đến quê nhà, việc đầu tiên tôi sẽ làm đó là viết thư cảm ơn những người bạn là y bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế", bà nói.

Hai du khách người Anh từng đi trên chuyến bay VN0054 (cùng chuyến bay với BN 17) đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài rạng sáng 2/3. Cả hai cũng là những trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam.

Bệnh nhân nữ số 30 được các bác sĩ khuyến nghị tập thể dục tại phòng bệnh để tăng cường sức đề kháng cơ thể. Ảnh: Tuổi trẻ



Sau khi nhập cảnh tại Nội Bài, các hành khách này di chuyển tới nhiều địa điểm. Sau khi BN17 được xác nhận ngày 6/3, cơ quan chức năng truy tìm những hành khác đi cùng chuyến bay.



Bệnh nhân số 30 được phát hiện vào ngày 8/3 tại Thừa Thiên-Huế. Bệnh nhân số 31 được phát hiện ngày 9/3 tại tỉnh Quảng Nam và chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế ngày 10/3.

Trước đó, tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cũng chữa khỏi cho hai bệnh nhân số 33 và số 49.



Tính đến sáng 7/4, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang tiếp nhận cách ly y tế 14 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, hầu hết là các công dân trở về từ Lào. Trong số đó, một số trường hợp có biến chứng tai biến mạch máu não, nhiễm trùng... Các bệnh nhân này đang được điều trị tốt. Hiện tỉnh Thừa Thiên-Huế không còn ca mắc COVID-19.

Cũng trong ngày 7/4, tại Hà Nội có 11 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ được công bố khỏi bệnh. Còn tại TP.HCM có thêm 9 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh bao gồm 5 ca tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (bệnh nhân số 95, 96, 119, 120, 143) và 4 ca tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (gồm bệnh nhân 98, 142, 159, 160).



Ngoài ra, Bệnh viện Sa Đéc có 4 bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh là: BN101, BN102, BN103 và BN104. Trung tâm y tế huyện Bình Đại - Bến Tre có 1 bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh là: BN123.



Như vậy, trong ngày 7/4, cả nước có tổng cộng 27 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Đến nay, 122/245 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19

Hà Ly (t/h)