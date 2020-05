Hai bệnh nhân COVID-19 ở Thái Bình bị viêm phổi phải chuyển lên Hà Nội, thêm 3 người được xuất viện

Theo ông Dịu, trong quá trình điều trị, Sức Khỏe các bệnh nhân này có chuyển biến. Kết quả từ chụp X-quang 2 trường hợp này cho thấy các nốt mờ ở đỉnh phổi, biểu hiện của viêm phổi. Cả 2 bệnh nhân đều có các triệu chứng ho, sốt, tuy nhiên dấu hiệu viêm phổi nhẹ chưa cần thở oxy. Dù vậy, bệnh viện quyết định chuyển các bệnh nhân này lên tuyến trên để đảm bảo an toàn, giảm quá tải cho bệnh viện.

Ngày 17/5, ngoài 2 người có dấu hiệu viêm phổi, còn có 18 người khác cũng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 để tiếp tục theo dõi, điều trị.

BSCKII Hà Quốc Phòng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết: “Qua kiểm tra của Bộ Y tế và các chuyên gia tuyến trên, cho thấy mật độ bệnh nhân tại bệnh viện quá đông trong một thời điểm, nguy cơ lây nhiễm quá cao nên phải giãn cách để sau này các trường hợp âm tính lần 1, lần 2 còn có phòng để đảm bảo an toàn”.



Hiện tại, 18 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, một người có triệu chứng ho, sốt, không viêm phổi, 3 bệnh nhân trong số này đã đỡ sốt.



Tính riêng chuyến bay VN0062 từ Liên bang Nga về Việt Nam ngày 13/5, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đã tiếp nhận và điều trị cho 33 trường hợp, trong đó 25 người đã được ghi nhận dương tính SARS-CoV-2 và 8 ca vẫn đang chờ các kết quả khẳng định.

Như vậy, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình còn điều trị cho 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 8 ca nghi nhiễm từ chuyến bay VN0062.

Cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay có thêm 3 bệnh nhân đang điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh. Cụ thể,

BN257 là nữ, 15 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là học sinh. Ngày 20/3, bệnh nhân có tiếp xúc với BN 243 khi người này đến nhà nói chuyện với bố của bệnh nhân. Ngày 8/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, chảy nước mũi.



Ngày 9/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 10/4, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bố bệnh nhân cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN264 là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân được phát hiện trong quá trình sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/4. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/4. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN270 là nữ, 22 tuổi, địa chỉ ở Đông Thắng, Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang. Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu sàng lọc, kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và triển khai các hoạt động phòng chống dịch, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định.



Ngày 24/4 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hiện tại, ba bệnh nhân trên đều tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở. Các bệnh nhân trên tiếp tục được theo dõi và cách ly thêm 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã chữa khỏi cho 263/320 bệnh nhân COVID-19, 46 trường hợp dương tính, số trường hợp âm tính 1 lần: 2, số trường hợp âm tính 2 lần trở lên: 10, chưa có trường hợp nào tử vong.

