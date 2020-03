Hai ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội đã di chuyển đến những địa điểm nào?

Hai ca mắc COVID-19 mới nhất của Hà Nội được xác định là bệnh nhân thứ 50 và 51. Bệnh nhân thứ 50 là nam, 50 tuổi, trú tại phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cụ thể, ngày 4/3, bệnh nhân có chuyến đi công tác Pháp kéo dài gần 1 tuần. Sáng 10/3, bệnh nhân từ Pháp về Việt Nam trên chuyến bay VN18, sau đó đi xe của cơ quan về nhà tại phường Giảng Võ.



Chiều 10/3 và ngày 11/3, bệnh nhân đến cơ quan tại quận Long Biên làm việc như bình thường, tại đó bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người.

Phố Trúc Bạch, quận Ba Đình bị cách ly sau khi phát hiện bệnh nhân thứ 17



Ngày 12/3, bệnh nhân khởi phát triệu chứng mệt và đau đầu. Đến trưa 13/3, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng taxi. Khai thác tiền sử dịch tễ, các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm.



Ngày 14/3, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện xác định dương tính COVID-19. Đây là trường hợp mắc bệnh COVID-19 thứ 8 của Hà Nội và là trường hợp thứ 50 của Việt Nam. Bệnh nhân hiện được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2.

Trường hợp mắc bệnh COVID-19 thứ 51, đồng thời là ca bệnh thứ 8 tại Hà Nội là bệnh nhân nữ, 22 tuổi, du học sinh tại châu Âu (chưa xác định nước) địa chỉ đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.



Từ ngày 23/2 đến 12/3, bệnh nhân đã di chuyển đến nhiều nước Italy, Tây Ban Nha và Đan Mạch. Đến ngày 13/3, bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay QR968, quá cảnh tại Qatar.



Xuống sân bay Nội Bài, nữ bệnh nhân được người đón tại sân bay và đưa ngay vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để khám và nhập viện điều trị.



Nữ du học sinh chưa về nhà, chưa tiếp xúc với ai; bố bệnh nhân sống ở Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng chưa gặp bệnh nhân.



Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có sốt nóng, ho khan, tức ngực. Ngày 14/3, kết quả xét nghiệm 2 lần cho kết quả dương tính.

Khu vực kiểm tra y tế với khách nhập cảnh tại sân bay Nội Bài

Sau khi ghi nhận các ca bệnh mới, UBND TP. Hà Nội đã ra thông báo kêu gọi các công dân nhập cảnh vào thủ đô từ ngày 1/3 chủ động liên hệ tới số điện thoại "nóng" để được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 miễn phí.



Công dân từ vùng dịch nhập cảnh vào Hà Nội từ ngày 1/3 bao gồm cả nhập cảnh trực tiếp qua sân bay Nội Bài, qua các sân bay trong nước sau đó về sân bay Nội Bài hoặc nhập cảnh qua đường bộ, đường sắt, đường thủy. Những người này hãy chủ động liên hệ tới cơ quan y tế theo số điện thoại 0969082115, 0949396115, hoặc Trung tâm cấp cứu 115 để được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí.



Như vậy đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 bao gồm các quận: Long Biên, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm. Trong số này riêng tại phố Trúc Bạch, Ba Đình đã ghi nhận tới 4 ca. Tại Việt Nam, số ca bệnh COVID-19 là 53 người, riêng ngày 14/3 đã ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới.



Bộ Y tế tiếp tục đề nghị UBND TP Hà Nội thực hiện các biện pháp tổ chức điều tra mở rộng, cách ly, theo dõi Sức Khỏe tất cả các trường hợp người tiếp xúc với các bệnh nhân, các trường hợp tiếp xúc với những người tiếp xúc gần; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

