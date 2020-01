Hai ca phẫu thuật cân não giúp chàng trai bị cong vẹo cột sống lâu năm cao thêm 8cm

Chàng trai Nguyễn Hải Đăng (17 tuổi, quê Vĩnh Long) được gia đình đưa tới Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM thăm khám hôm 30/9/2018. Kết quả thăm khám xác định cậu bé bị vẹo cột sống rất nặng do hội chứng Marfant, cột sống cong tới 123 độ, thông thường công tới 40 độ là phải can thiệp gấp.

Bà Trần Ngọc Phương (45 tuổi) mẹ của Đăng cho biết, lúc 6 tuổi con trai bà đã bị quẹo cột sống được đưa đi chạy chữa khắp nơi nhưng vô vọng.



Điều đáng nói là thể trạng của bệnh nhân suy dinh dưỡng, chỉ nặng 34 kg, chức năng hô hấp, FEV1 chỉ đạt 75%. Với thể trạng này, bác sĩ nhận định Đăng không đủ điều kiện để mổ nắn chỉnh cột sống.



Sau 1 năm cùng gia đình phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng, vật lý trị liệu để tăng cường thể trạng, em Đăng đã tăng lên 41 kg, chức năng hô hấp FEV1 đạt 92%, đủ điều kiện bước vào ca phẫu thuật cam go.

Ca mổ thứ nhất vào ngày 7/10/2019, các bác sĩ tiến hành cắt đĩa sống nhiều tầng (từ ngực 9 tới thắt lưng 3) để nắn chỉnh nội tạng bên trong, kéo tạ đầu tăng từ 8kg đến 12 kg. Ca mổ kéo dài 4,5 tiếng thuận lợi.



Ca mổ thứ hai vào ngày 21/10/2019, ê kíp tiến hành nắn chỉnh, cố định trong không gian 3 chiều lối sau với cấu hình toàn ốc chân cung. Ca mổ này phức tạp hơn kéo dài tới 11,5 tiếng. Tổng thời gian kéo dài của hai ca phẫu thuật cộng với quá tình gây mê hồi sức lên tới 20 tiếng.



Sau nhiều tháng theo dõi, ngày 7/1/2020, PSG Võ Văn Thành thay mặt ê-kíp bác sĩ thông báo ca phẫu thuật nắn chỉnh cột sống cho bệnh nhân Đăng thành công. Vật liệu được cố định sau khi đánh giá. Trước phẫu thuật bệnh nhân chỉ cao 1m46 còn sau mổ tăng thêm 8cm. Hiện tại bệnh nhân đã có thể đi đứng bình thường, hai vai cân bằng và được chỉ định tái khám điều đặn.

