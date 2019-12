Hai ca phẫu thuật cứu sống trẻ sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh có nội tạng bên ngoài ổ bụng

Bé gái Nguyễn T.N. con sản phụ P.T.C (38 tuổi, Nghệ An), chào đời với cân nặng 2,8kg ở tuần 38 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Trước đó, thai nhi đã được chẩn đoán sàng lọc trước sinh mắc dị tật khe hở thành bụng khiến toàn bộ nội tạng nằm ngoài ổ bụng. Xác định đây là trường hợp khẩn cấp, các bác sĩ đã chuẩn bị phương án phẫu thuật cho trẻ ngay sau khi được lấy ra từ bụng mẹ và hồi sức.

Tình trạng của trẻ khá nghiêm trọng khi toàn bộ ruột thoát ra ngoài khá nhiều. Các bác sĩ buộc phải thực hiện 2 ca phẫu thuật trong một tiếng đồng hồ để đưa toàn bộ nội tạng vào ổ bụng.



Bác sĩ Cao Nguyên Trường, khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật treo thành bụng để ruột “rơi” vào ổ bụng từ từ. Phương pháp này khác hẳn với kỹ thuật truyền thống là đưa cả khối ruột lớn vào bụng rồi đóng lại ngay có thể khiến toàn bộ ruột chèn ép vào cơ hô hấp, cơ hoành ảnh hưởng tới sự hô hấp của trẻ.



Nếu thực hiện theo phương truyền thống, trẻ sẽ phải mất thời gian thở máy, nguy cơ nhiễm trùng, hô hấp kém khiến quá trình hồi sức gặp nhiều khó khăn. Đó là chưa kể, 2 năm sau bệnh nhi phải tiến hành phẫu thuật kéo cơ bụng. Tất cả các nhược điểm này đã được phương pháp treo thành bụng thay thế.

Khi phát hiện thai nhi bị di tật khe hở thành bụng, sản phụ nên bình tĩnh tới thăm khám tại các bệnh viện chuyên sản nhi quy mô lớn để được tư vấn phương án cứu chữa phù hợp. Bác sĩ sẽ cân nhắc xem trẻ có mắc dị tật nào khác về gen, về tim... để đưa ra phương án giữ thai hay không. Chỉ cần được phát hiện kịp thời, dị tật này hoàn toàn có thể cứu chữa nên bà bầu không cần quá hoang mang.

