Hai cầu thủ bị loại, đội hình U23 Việt Nam hiện tại gồm những ai?

Đội hình tuyển thủ của U23 Việt Nam gồm những cái tên nào?

Trước đó, vào ngày 2/1, trong danh sách gửi lên Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), HLV Park Hang Seo đã gạch tên Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng của đội hình tham dự giải đấu này. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, mong Đình Trọng sớm quay lại. Tuy nhiên, vào buổi chiều ngày 5/1, trong buổi tập ở Bangkok Thai Lan, Trọng đã tập bình thường cùng với đồng đội và thậm chí còn thể hiện một phong độ khá tốt.

Kết quả chụp phim ngày 4.1 cho thấy, chấn thương dây chằng của Trọng đã khá ổn. Vì thế, đó là lý do anh được giữ lại với đội tại giải U23 châu Á 2020. Bất ngờ hơn, đồng đội cuả anh, Nhâm Mạnh Dũng, tiền đạo đang khoác áo CLB Viettel cũng được ông Park trao cơ hội dự giải đấu lần này. Và, việc giữ lại Đình Trọng và Mạnh Dũng, tuy tiếc nuối nhưng HLV Park Hang Seo buộc phải đi đến quyết định loại hai cầu thủ khác, vì theo quy định của AFC, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ. Do đó, tiền đạo Trần Danh Trung và tiền vệ Nguyễn Trọng Đại là hai cầu thủ phải nói lời chia tay với đồng đội.





Việc loại đi Danh Trung là một điều khá tiếc nuối (Ảnh: Zing





Anh chàng tiền đạo Danh Trung, trong trận giao hữu gặp U23 Bahrain cách đây ít ngày, Trung chứng tỏ phong độ khá ổn và thậm chí còn là cầu thủ tham gia tấn công ở gần cuối trận khiến đối thủ phải phạm lỗi trong vòng cấm và U23 Việt Nam được hưởng phạt đền. Vì thế, việc loại đi Danh Trung là điều đáng tiếc.

Trọng Đại bị loại khỏi danh sách tham dự U23 Châu Á 2020





Còn với Trọng Đại, dù là cầu thủ đa di năng, chơi được cả ở vị trí tiền vệ, trung vệ nhưng Trọng Đại vẫn không thể thuyết phục được thầy Park.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ngoài Trần Đình Trọng, hai cầu thủ vừa hồi phục chấn thương như Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Trọng Hùng cũng đã sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2020.





Danh sách 23 cầu thủ đội U.23 VN tham dự giải U.23 châu Á 2020: Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng ( TP.HCM), Nguyễn Văn Toản ( Hải Phòng), Y Êli Niê ( Đắc Lắk). Hậu vệ (8): Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh ( Hà Nội), Hồ Tấn Tài (Becamex Bình Dương), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng) Tiền vệ (9): Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn, Triệu Việt Hưng (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội). Tiền đạo (3): Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).