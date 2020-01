Hai cha con cùng hãm hiếp con gái riêng của vợ, phải xét nghiệm để tìm 'tác giả' thai nhi

Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Tiến Thành (20 tuổi, ngụ tại xã Tân Lập) về tội Hiếp dâm. Đồng thời, Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi, cha của Thành) cũng bị khởi tố bị can với cùng tội danh trên nhưng được tại ngoại.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cả hai cha con ông Tâm đã nhiều lần có hành vi hiếp dâm Đ.T.T.N. (20 tuổi, ngụ tại địa phương). N. là cháu kêu ông Tâm bằng dượng. N. có vấn đề về tâm thần từ nhỏ.

Em Đ.T.T.N. có vấn đề về tâm thần từ nhỏ



Khoảng đầu năm 2019, lợi dụng N. ở nhà một mình, Thành nhiều lần thực hiện giở trò đồi bại với chị N.. Không những vậy, chính ông Tâm cũng đe dọa để thực hiện hành vi trên với N.



Đến cuối tháng 5/2019, bà N.TL. (mẹ N.) phát hiện vụ việc nên trình báo công an. Thời điểm phát hiện sự việc này, N. đã mang thai 25 tuần tuổi.



Theo kết quả giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ở thời điểm trước, trong, sau khi bị hại và hiện tại chị N. bị tâm thần mức độ nhẹ. Chị N. dù thân thể phát triển bình thường nhưng bị hạn chế về năng lực nhận thức và hành vi.

Căn nhà 2 cha con ông Tâm nhiều lần hãm hiếp chị N. Ảnh: Tuấn Kiệt.



Sau khi công an huyện Hàm Thuận Nam quyết định giám định tâm thần đối với N. và xét nghiệm ADN đối với đứa bé chị sinh ra. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Thành là cha của đứa bé. Công an



Bà L. cho hay con gái là người ít giao tiếp với bên ngoài, chỉ thích chơi thú nhồi bông. Khi được mẹ gặng hỏi, N. kể nhiều lần ở nhà một mình bị ông Tâm hãm hại rồi đe dọa nếu la lên sẽ giết chết. Tương tự, nạn nhân kể Thành nhiều lần lợi dụng lúc mọi người trong nhà đi vắng đã có hành vi đồi bại với chị.

Hà Ly (t/h)