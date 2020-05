Hai cha con đánh tới tấp bảo vệ và nữ điều dưỡng vì bị nhắc nói chuyện điện thoại lớn tiếng

Bị bảo vệ nhắc nhở vì nói chuyện điện thoại lớn tiếng, ông Phúc cùng con trai lao tới giằng co đánh bảo vệ và nữ điều dưỡng gây náo loạn phòng cấp cứu.

Theo Báo Tuổi Trẻ , chiều 16/5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã có văn bản gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đề nghị vào cuộc làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ do người nhà bệnh nhân gây ra tại phòng cấp cứu của Bệnh viện này.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 15/5, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân L.T.M.H. (22 tuổi, P.8, TP Đà Lạt). Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy nhược cơ thể và tiến hành điều trị cho bệnh nhân.

Người nhà bệnh nhân lao vào đánh bảo vệ ngay tại phòng cấp cứu

Theo tường trình của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng gửi Công an TP Đà Lạt, thời điểm này khoa cấp cứu có 12 bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị. Trong lúc ca trực đang điều trị cho bệnh nhân H. và những người khác, bố của bệnh nhân H. là ông Lê Văn Phúc (51 tuổi, thường trú tại P.3, TP Đà Lạt) liên tục nói chuyện điện thoại to tiếng nên các y bác sĩ nhắc nhở và gọi bảo vệ làm việc.

Bảo vệ của bệnh viện là anh Nguyễn Võ Hoàng Phong tới nhắc nhở, yêu cầu ông Phúc ra ngoài. Dù đã ra ngoài nhưng ông Phúc cùng con trai lớn (Lê Quốc Phong, 24 tuổi là anh trai của bệnh nhân H. đang cấp cứu lại quay sang chửi mắng bác sĩ ca trực.

Bảo vệ bị vật ngã xuống sàn



Nhân lúc bảo vệ Hoàng Phong mở cửa khoa cấp cứu để tiếp nhận bệnh nhân, ông Phúc liền lao vào đấm anh Phong gây náo loạn phòng cấp cứu bệnh nhân. Con trai ông Phúc lao vào cùng bố vây đánh bảo vệ khiến anh này ngã gục xuống nền nhà.



Chứng kiến sự việc nhiều y bác sĩ lao tới can ngăn, đề nghị cả hai ra khỏi khu vực cấp cứu nhưng hai người trên không chấp hành.



Lúc này, điều dưỡng Bùi Thị T. tới căn ngăn và nhắc nhở con trai ông Phúc: "Đây không phải là chỗ đánh nhau, mời anh ra ngoài". Lập tức người này giật bảng tên, đánh điều dưỡng T..

Nhận được tin báo, Công an phường 6 (TP Đà Lạt) đã có mặt xử lý vụ việc. Theo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, mặc dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng người nhà bệnh nhân H. đã có hành vi đe dọa trực tiếp tới Sức Khỏe , tính mạng của y bác sĩ. Mặt khác hành động này gây tâm lý hoang mang, bất an cho đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện và làm gián đoạn hoạt động của khoa cấp cứu khoảng 40 phút.

Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý cha con Phúc - Phong hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Video về vụ việc

Hà Ly (t/h)