Hai chị em rủ nhau trồng hàng nghìn cây cần sa trong rẫy để lấy lá cho gà ăn chồng dịch

Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk ) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan củng cố hồ sơ xử lý bà Bùi Thị Loan (48 tuổi) và ông Bùi Thái Phong (37 tuổi, cùng trú tại thôn Trường Hà, xã Ea Hồ) về hành vi Trồng cây cần sa trái phép. Được biết, hai người này là chị em ruột.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm bắt địa bàn, chiều ngày 12/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Krông Năng đã phối hợp với Công an xã Ea Hồ tiến hành kiểm tra khu rẫy trồng cà phê của gia đình bà Bùi Thị Loan và anh Bùi Thái Phong.

Cần sa được phát hiện ở rẫy của hai chị em ruột

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện trong rẫy của bà Loan có 442 cây cần sa, còn khu rẫy của anh Phong trồng 139 cây cần sa có chiều cao từ 8cm đến 2,5m.

Theo cơ quan điều tra, trên rẫy của hai hộ gia đình này đã trồng và thu hoạch cần sa nhiều lần. Có nhiều gốc cần sa lớn đã được nhổ phơi khô. Bên cạnh đó, hàng trăm cây cần sa non đang được ươm mầm, chăm sóc kỹ.

Sau đó tang vật và chủ rẫy này được đưa về trụ sở Công an huyện để làm việc. Bước đầu, 2 hộ gia đình thừa nhận đã mua hạt cây cần sa về ươm trồng. Mục đích trồng là để lấy lá cho gà ăn nhằm phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng chức năng phá bỏ cần sa

Nói về vụ việc này, thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn – cán bộ Công an huyện Krông Năng cho biết, do rẫy của hai hộ gia đình này nằm trong khu vực vắng, thưa thớt dân cư và cần sa được trồng xen vào cây cà phê, hồ tiêu nên khó phát hiện.

