Hai chú cháu bị đuối nước tử vong khi đi đánh cá trong đêm

Theo Pháp luật plus, thông tin ban đầu cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 2 nạn nhân đuối nước tại đập Khe Lau 1 (xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) vào khoảng 20h55 ngày 1/5.

Ngay lập tức, 13 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường. Các cán bộ chiến sĩ đã phối hợp với Công an thị xã Thái Hòa và gia đình nạn nhân để tổ chức tìm kiếm.

Tờ Tiền Phong thông tin, các lực lượng đã triển khai đội lặn, sử dụng máy dò tìm kiếm, xuồng cao su và chăng dây... khắp khu vực đập Khe Lau 1. Tuy nhiên, do mực nước ngày càng dâng cao lại thêm trời tối khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Mãi đến 22h56 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể nạn nhân thứ nhất, khoảng 15 phút sau thi thể nạn nhân thứ 2 cũng được tìm thấy.





Được biết, danh tính 2 nạn nhân là anh Hoàng Văn L (SN 1977), Lê Trung Đ (SN 1990, là cháu rể của anh L, cùng trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa). Cả hai đang đi đánh cá tại đập Khe Lau 1 thì gặp nạn.

Tương tự, cũng trong thời gian nghỉ lễ 30/4, 1/5, tại Đắk Lắk xảy ra vụ 3 chị em họ đuối nước thương tâm. Cụ thể, vào chiều 29/4, anh Đ.V.H (trú xã Ea Púk) đi làm về không thấy con gái là Y. (12 tuổi) và con trai là N. (5 tuổi) ở nhà nên hô hoán hàng xóm nhờ tìm kiếm.



Đến 18h cùng ngày, tại hồ nước tưới cà phê của gia đình ông T. (cách nhà anh H. khoảng 200m), người dân phát hiện một bộ quần áo Trẻ em nên xuống mò tìm. Một lúc sau, người dân vớt được 3 thi thể cháu nhỏ dưới lòng hồ.

Danh tính các nạn nhân gồm cháu Y. và N. (con anh H.), cháu D. (5 tuổi, cháu họ anh H.)





Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Ea Púk đã cử đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo mai táng cho các nạn nhân.





Thùy Nguyễn (t/h)