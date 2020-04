Hai con bạc thương vong vì liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất để trốn công an ở Đà Nẵng

Khi Công an ập vào, các con bạc chạy toán loạn để thoát thân. Trong số 5/14 con bạc liều mình nhảy từ tầng 3 sang nhà hàng xóm xuống đất để trốn thì có 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo tin từ báo Công an TP Hồ Chí Minh, sáng 6/4, một đối tượng trong vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền ở số nhà 24 An Thượng 20 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã tử vong. Một con bạc khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện

Về vụ đột kích sòng bạc ở Đà Nẵng, lúc 14h50 ngày 1/4/2020, Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An đã ập vào căn nhà số 24 An Thượng 20, bắt giữ hàng chục đối tượng đang chơi xóc đĩa ăn tiền trên tầng 2 của căn nhà.

Hiện trường - nơi con bạc nhảy lầu để chạy trốn dẫn đến tử vong



Khi phát hiện Công an ập vào kiểm tra, các con bạc hốt hoảng chạy toán loạn nhằm tìm cách trốn thoát khỏi hiện trường. Nhiều người đãn chạy xuống dưới nhà để trốn thoát nhưng bị Công an khống chế bắt giữ. 5/14 con bạc có mặt tại hiện tường đã chạy từ tầng 3 lên tầng 3 căn nhà rồi nhảy sang nhà hàng xóm sau đó nhảy xuống đất để bỏ trốn.

Hậu quả, một con bạc trong đó tử con, một con bạc khác bị thương. Một đối tượng chạy trốn được đang bị Công an truy xét để bắt giữ. Ngay sau khi khống chế được các con bạc, Công an phối hợp với VKSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường. Về con bạc tử vong , cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng.

Sau đó, Công an quân Ngũ Hành Sơn đã bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền. Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong vụ án trên để tiến hành điều tra.

Một số con bạc tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, kẻ chủ mưu tổ chức đánh bạc là Trương Văn Lợi (SN 1984, ngụ K38/33 Nguyễn Duy Hiệu, ngụ tổ 5, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà; tạm trú nhà 24 An Thượng 20, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và Phạm Văn Trí (SN 1990, ngụ tổ 11A, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà). Các con bạc tại nhà 24A An Thượng 20 đến từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định…

Căn nhà 24A An Thượng 20 được đối tượng Lợi thuê từ ngày 20/3/2020 rồi giao cho Chiến (ngụ tại đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà) để quản lý và bán cà phê. Đến ngày 31/3/2002, Chiến rủ Lợi và Trí tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa để thu tiền xâu. Chiến chủ động rủ các con bạc đến tham gia. Trsi đi thu tiền xâu của các con bạc rồi ăn chia với Lợi và Chiến.

Qua công tác giám sát địa bàn, chiều ngày 1/4, Công an tổ chức truy quét ổ bạc này và bắt giữ 14 con bạc liên quan.

