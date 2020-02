Hai công dân Nhật là du khách trên tàu Diamond Princess đã tử vong

Hiện chưa có thông tin cụ thể về nguyên nhân tử vong của hai hành khách này, nhưng hãng tin Kyodo New đưa tin rằng, họ là công dân Nhật Bản.

Ngày 20/2, đài truyền hình NHK ( Nhật Bản ) đưa tin, hai du khách trên chuyến tàu Diamond Princess đang bị cách ly vì virus corona chủng mới (COVID-19) ở Nhật Bản đã tử vong. Hãng này cũng cho biết, hai hành khách là một cụ ông và một cụ bà khoảng 80 tuổi. Hiện chưa có nguyên nhân cụ thể về cái chết của họ, nhưng họ là công dân Nhật Bản.

Hiện tại trên tàu có 29 hành khách đang bị cách ly trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, một số trường hợp được xác định âm tính với COVID-19. Chính phủ Nhật Bản hiện không đưa ra bất cứ bình luận hay thông tin gì liên quan đến vụ việc này.

Giới chức chưa tiết lộ danh tính của hai người tử vong trên tàu

Nhiều chuyên gia y tế trước đó chỉ trích biện pháp cách ly du khách trên thuyền khi dịch bệnh lan nhanh chóng mặt. Nhưng Bộ trưởng Y tế Nhật cho rằng, các quan chức y tế đã làm theo lời khuyên của chuyên gia.

Trong một động thái trấn an công chúng, Bộ Y tế nước này cũng ban hành một thông báo song ngữ (Nhật – Anh) với nội dung: Tất cả các hành khách đã được yêu cầu ở yên bên trong cabin từ ngày 5/2 để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Trong một diễn biến liên quan, giáo sư Kentaro Iwata đã tự cách ly bản thân trong vòng 14 ngày kể từ khi thực hiện chuyến khảo sát du thuyền vì ông quá kinh hãi trước các biện pháp phòng dịch trên du thuyền.

Vị giáo sư này cho rằng, chính phủ Nhật đã mắc phải một thiếu sót quan trọng là không phân khu vực có nguy cơ lây nhiễm và khu vực an toàn trên thuyền. Song ông Kentaro đã gỡ chỉ trích này và giải thích rằng ông được thông báo là tình trạng cách ly trên tàu đã được cải thiện.

Việc bị cách ly vì dịch khiến hành khách trên tàu vô cùng lo lắng

Theo tin từ Báo quốc tế, giới chức Nhật cho biết, quá trình gần 3.000 hành khác lên bờ dự kiến mất 3 ngày. Nhóm đầu tiên lên bờ gồm 500 hành khách, chủ yếu là người cao tuổi có kết quả âm tính với COVID-19. Họ sẽ được kiểm tra Sức Khỏe lần cuối trước khi rời thuyền.

Những hành khách lên bờ sẽ được đưa đến nhà ga Yokohama và các nhà ga tàu hỏa khác trong khu vực. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới hoặc chưa có bất cứ triệu chứng nhiễm bệnh nào có thể trở lại cuộc sống bình thường. Những người dương tính sẽ phải nhập viện điều trị.

Trước đó, tàu Diamond Princess chở 3.711 người khởi hành từ cảng Yokohama (20/1) và quay về cảng vào ngày 3/2. Hai ngày sau đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã quyết định cách ly tàu này cùng hành khách trên tàu 14 ngày (đến ngày 19/2). Bởi một hành khách người Hong Kong xuống tàu được xác định nhiễm COVID-19.

Sự lây lan dịch COVID-19 tại Nhật cũng đang khiến nhiều người lo ngại. Đặc biệt khi Nhật đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Mùa hè tại Tokyo, cũng như tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế Nhật.





Nga Đỗ (t/h)