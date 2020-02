Hai du khách Hàn Quốc từ chối cách ly tại Phan Thiết đã về nước

Ngày 26/2, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa , ông Bùi Xuân Minh cho biết hai du khách Hàn Quốc (1 nam 1 nữ) từ TP. Daegu đã lên chuyến bay cất cánh sáng nay từ sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa về nước. Theo ông Minh, hiện Sở đang tiến hành điều tra, giám sát những nơi các du khách này từng đi qua. Ông Minh cho biết:"Hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra các điểm lưu trú và những người mà hai du khách này đã tiếp xúc trước đó".

Hai du khách Hàn Quốc không chịu cách ly, rời Bình Thuận đi Khánh Hòa rồi về nước trong ngày. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, ngày 25/2, hai du khách Hàn Quốc đến thuê phòng tại một resort tại TP. Phan Thiết , Bình Thuận và khai báo là đến từ TP. Daegu, Hàn Quốc. Các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng kiểm tra thân nhiệt hai du khách người Hàn và nhận thấy bình thường, không có dấu hiệu nhiễm virus corona . Tuy nhiên, do hai du khách khai báo đến từ TP. Daegu, là tâm dịch hiện tại ở Hàn Quốc nên theo quy định, đoàn kiểm tra đã khuyến cáo hai người hạn chế ra ngoài, tự cách ly trong resort.

Trả lời PV, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Đức Hải Tùng cho hay hai du khách Hàn Quốc đã không tuân thủ việc kiểm soát dịch bệnh của cơ quan chức năng. Hai người trên nói rằng họ không bệnh tật nên không cần cách ly, trả phòng resort. Sau đó, hai người họ đã lên ô tô, rời TP. Phan Thiết để về lại Nha Trang, từ đây bay trở lại Hàn Quốc.

Được biết, hai du khách này đã tới Việt Nam từ ngày 23/2. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, bác sĩ Huỳnh Văn Dõng cho hay thời điểm hai du khách trên tới tỉnh là ngành y tế chưa triển khai khai báo ý tế và cũng chưa yêu cầu phải cách ly 14 ngày.

Đoàn du khách Hàn Quốc từ tâm dịch Daegu rời Đà Nẵng lúc nửa đêm

Ngày 24/2 vừa qua có một nhóm du khách Hàn Quốc tới Đà Nẵng du lịch, vào đúng thời điểm Chính phủ Hàn Quốc nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên cao nhất. Sau đó, ngành chức năng TP. Đà Nẵng đã có thông báo đến nhóm du khách và đề nghị cách ly theo quy định. Bộ Y tế cũng đưa ra công văn hướng dẫn cách ly đối với người Hàn Quốc. Dù vậy, một số du khách Hàn Quốc tỏ thái độ không muốn cách ly và bày tỏ mong muốn được về nước. Sau đó, các ban ngành liên quan TP. Đà Nẵng đã họp với Tổng lãnh sự Hàn Quốc, quyết định phương án đưa những hành khách trên về nước.

Theo cơ sở nguyện vọng của đoàn khách và theo đề xuất của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng không miền Trung và hãng Vietjet, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất đưa những du khách trên về nước bằng đường hàng không, đi đường riêng từ nơi cách ly đến cầu thang chân máy bay. Đến 23h55 ngày 25/2, chiếc máy bay mang số hiệu VJ 878 đã chở những hành khách đến từ Daegu, Hàn Quốc trở về nước. Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã gửi thư xin lỗi tới những hành khách trên, mong muốn thành phố sẽ tiếp đón du khách vào thời điểm thích hợp khác, vui vẻ và thuận tiện hơn.

Đưa nhóm người Hàn Quốc không đồng ý cách ly ở Đà Nẵng về nước

