Hải Dương: Bé trai người Trung nghi nhiễm virus corona nhập viện, các bác sĩ tiếp xúc phải cách ly

Ngày 27/1, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương Phạm Mạnh Cường cho biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vừa tiếp nhận một bé trai người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona. Bệnh nhi nhập viện với triệu chứng ho, sốt, khó thở,... nghi nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị suy hô hấp , viêm phổi nên đã chuyển tiếp lên Viện Nhiệt đới trung ương để điều trị và theo dõi. Ảnh: VOV.

Bệnh nhi Zhou Yuchao (10 tuổi, quê tỉnh Hồ Nam) là thành viên đoàn khách du lịch Trung Quốc đang trên đường di chuyển từ Hạ Long (Quảng Ninh) về Hà Nội. Đến Hải Dương thì bệnh nhi có biểu hiện cúm nên tới Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc chữa bệnh, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xét nghiệm và chụp CT.

Kết quả chẩn đoán cho biết bệnh nhi bị suy hô hấp, viêm phổi và nhanh chóng được đưa tới Viện Nhiệt đới trung ương để tiếp tục theo dõi, điều trị do nghi nhiễm virus corona. Bệnh nhi có tiền sử suy thượng thận bẩm sinh, chưa loại trừ khả năng bị phù phổi.

Đồng thời, 18 y, bác sĩ từng tiếp xúc với bệnh nhi đã được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, khoa Truyền nhiễm. Sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã họp khẩn, chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, hệ thống xét nghiệm và các phương án ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cũng đã khử khuẩn Khoa Cấp cứu, Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện để nhằm phòng ngừa trường hợp bệnh nhân nhiễm dịch.

Công dân Trung Quốc đến Thái Lan qua trạm kiểm soát ở biên giới Campuchia đang được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Bangkok Post.

Mới đây, Campuchia xác nhận nước này có 1 trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên. Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng cho biết bệnh nhân là người Trung Quốc, sống tại thành phố ven biển Sihanoukville. Người thân bệnh nhân cũng đã được xét nghiệm, kết quả cho thấy âm tính với virus corona.

Hiện nay, tại Trung Quốc đã có khoảng 2800 ca nhiễm bệnh được ghi nhận và ít nhất 80 người được ghi nhận tử vong vì virus corona. Bệnh lây truyền từ người sang người qua nước bọt hoặc tiếp xúc gần, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh.

