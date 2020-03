Hải Dương lo lắng 72 người từng tiếp xúc với bệnh nhân số 73 có nguy cơ nhiễm COVID-19

Tối qua (18/3), Bộ Y tế đã công bố thêm 7 ca nhiễm COVID-19 mới gồm 2 trường hợp ở TP Hồ Chí Minh, 4 trường hợp ở Hà Nội, 1 trường hợp ở Phú Thọ và 1 trường hợp ở Hải Dương. Như vậy, cả nước đã ghi nhận 76 ca dương tính với COVID-19

Theo thông báo từ Bộ Y tế, bệnh nhân số 73 là nam, 11 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân này về Việt Nam trên chuyến bay VN 0054 ngày 9/3. Đến ngày 13/3 được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đưa vào cách ly ở Trung tâm Y tế gueyenj Thanh Miện, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Đến ngày 17/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương gửi mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm lại. Đến 18/3 cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Hải Dương.

Hải Dương tiến hành phun khử khuẩn nơi ở của bệnh nhân và khu vực lân cận (ảnh minh họa)

Liên quan đến bệnh nhân này, đêm 18/3, lực lượng chức năng huyện Thanh Miện (Hải Dương) đã tiến hành rà soát, khoanh vùng và áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ theo đúng quy định đối với người và địa điểm liên quan đến bệnh nhân số 73.

Theo VOV .vn, đến rạng sáng ngày 19/3, lực lượng chức năng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã xác định 72 trường hợp từng tiếp xúc với bệnh nhân số 73. Trong đó có 4 trường hợp thuộc diện F1, 42 trường hợp thuộc diện F2 và 26 trường hợp F3. Các đối tượng trong trường hợp F1 và F2 được cách ly tập trung, theo dõi ở Trung tâm y tế huyện Thanh Miện, các đối tượng F3 được cách ly tại nhà.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành khoanh vùng, theo dõi y tế đặc biệt với thôn Tiêu Sơn (xã Thanh Giang – nơi bệnh nhân số 73 cư trú). Đồng thời tiến hành phun khử độc 3 – 5 lần/ngày.

Ngành y tế huyện Thanh Miện cũng đã lập đội phản ứng nhanh và giám sát cộng đồng; có phương án mở rộng cơ sở điều trị và huy động các nguồn lực y tế , kế hoạch thu dung điều trị bệnh nhân khi cần thiết.

Việt Nam công bố nhiều ca bệnh mới vào tối 18/3

