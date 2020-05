Kinh hoàng 72 tấn nội tạng động vật bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Theo Zing.vn, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã phối hợp với lực lượng chức năng TP Chí Linh tiến hành tiêu hủy hơn 72 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ngày 4/5. Được biết, tổng giá trị lô hàng này là khoảng 1,1 tỷ đồng.



Chủ lô hàng này là ông Nguyễn Duy Huy (45 tuổi, ở xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương) cũng đã bị xử phạt hành chính 39 triệu đồng với lỗi vi phạm Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Chủ lô hàng này là ông Nguyễn Duy Huy (45 tuổi, ở xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương) cũng đã bị xử phạt hành chính 39 triệu đồng với lỗi vi phạm Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh và kinh doanh không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Được biết, số lượng nội tạng này được phát hiện hơn một tháng trước tại một trang trại ở phường Tân Dân, TP Chí Linh (Hải Dương). Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 20/3 lực lượng chức năng TP Chí Linh đã phát hiện số lượng lớn nội tạng được đưa về khu trang trại ở khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân.



Đến khi đoàn công tác kiểm tra, nhóm người bên trong liền khóa cửa không hợp tác. Sau khi dùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phát hiện nội tạng động vật và các loại dung dịch, bột trắng tại một dãy nhà. Ngoài ra, một dãy nhà ngang khác có chứa các loại can và thùng màu xanh, bao tải. Trong một nhà kho 60m2, nhà chức tranh tìm thấy một loạt bao tải xanh chứa nội tạng động vật với khối lượng lên tới hơn 72 tấn.



Thời điểm kiểm tra, cả khu vực trong và ngoài trang trại đầy ruồi nhặng và bốc mùi hôi thối. Theo Nhân Dân, ngày 28-4 Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ lô hàng, đồng thời tịch thu và tiêu hủy toàn bộ. Tuy nhiên, do vị trí lựa chọn người dân không đồng ý, lo sợ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nên phải trì hoãn. Mãi đến nay, cơ quan chức năng mới lựa chọn được vị trí mới phù hợp để chôn lấp toàn bộ lô hàng này.



Theo Lãnh đạo TP Chí Linh, khu trang trại là thuộc đất của ông Trần Lợi (46 tuổi, ở phường Tân Dân). Từ năm 2006, ông Lợi được thành phố giao đất để thực hiện sản xuất, chăn nuôi gia súc gia cầm. Sau đó, ông Lợi cho Nguyễn Duy Huy thuê lại.



Ông Huy xây dựng nhà kho, cải tạo gian nhà để nhập hóa chất và nội tạng. Người này khai nhận việc thu mua số lượng lớn nội tạng động vật là để sản xuất thức ăn chăn nuôi.



Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định số hàng trên không có nguồn gốc, xuất xứ, được ông Huy thu mua từ nhiều nguồn khác nhau để bán lại cho người khác có nhu cầu.

