Hải Dương: Phòng chống dịch bệnh Covid-19, học sinh mầm non và tiểu học tiếp tục được nghỉ học

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn - an tâm trong môi trường trường học, Sở Giáo dục và đào tạo Hải Dương tiếp tục cho học sinh bậc mầm non, tiểu học được nghỉ học đến hết ngày 19/02/2020