Hai gã “quái vật” 4 lần hiếp dân thi thể rồi đốt xác phi tang được nhận xét là người hiền lành

Hai kẻ thủ ác gây ra vụ án mạn kinh hoàng này là Lương Tấn Khang (SN 1976, ngụ Định Quán, Đồng Nai) và Bùi Thanh Hoài (SN 1986, ngụ Long An). Cả hai từng được nhiều bạn bè, người quen, hàng xóm nhận xét là người hiền lành, tử tế.

Theo điều tra , vào ngày 18/2/2015 (tức ngày 30 Tết Âm lịch), hai đối tượng này cùng chị Phạm Thị Phương Nhung (SN 1985, ngụ ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3) tổ chức ăn nhậu tại nhà trọ thuộc ấp Lộc Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Theo người nhà chị Nhung, hôm đó chị đi từ 8h sáng sau khi nghe điện thoại của một người nào đó. Vì là ngày Tết nên mọi người nghĩ chị Nhung đi chơi cùng bạn bè. Đến chiều cùng ngày, gia đình gọi điện cho chị Nhung về ăn cơm nhưng không được. Đến khuya, do lo lắng nên gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm.

Gia đình chị tìm suốt hai ngày không thấy nên đến ngày 2 Tết đã trình báo sự việc lên Công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom mở cuộc tìm kiến thì nhận được tin báo của anh Nguyễn Quốc Hùng (chủ xưởng gỗ ấp Lộ Đức) về việc phát hiện một thi thể cháy đen gần nhà trọ của công nhân xưởng gỗ. Công an tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường thì phát hiện xác chết cháy chính là chị Nhung. Mặt khác, Công an còn tìm được chiếc xe máy của chị Nhung gần đó.

Anh Hùng kể lại, thời điểm phát hiện xác chị Nhung là ngày 18/2/2015 khi nhận được tin báo có đám cháy lớn xuất hiện gần khu trọ của công nhân xưởng gỗ. Lúc này trong xóm trọ chỉ còn Khanh và Hoài trông coi, các công nhân khác đã về quê ăn Tết. Nhưng Khanh và Hoài không báo sự việc anh Hùng mà lại báo cho một người em bà con là Điệp, sau đó Điệp lại báo lại cho anh Hùng để đến hiện trường dập lửa.

Trong quá trình điều tra, Công an thấy Khanh và Hoài có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu taoaj về trụ sở làm việc. Đồng thời tiến hành kiểm tra phòng trọ của Hoài thì phát hiện một chiếc iPhone và một chiếc áo của chị Nhung. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an buộc hai đối tượng cúi đầu nhận tội.

Hai đối tượng này khai, ngày 18/2, Hoài rủ chị Nhung đến xưởng làm việc (cách hiện trường khoảng 1km) để ăn nhậu. Buổi nhậu này có nhiều công nhân trong xưởng. Đến chiều, Hoài và Thanh tiếp tục rủ Nhung về phòng trọ nhậu tiếp.

Tại đây, cả ba uống hết hơn nửa thùng bia mới dừng lại. Khi đó khu trọ vắng lặng, cộng thêm hơn men trong người nên Khanh và Hoài đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Nhung, song người phụ nữ này đã từ chối. Trong lúc tức giận, cả hai lao vào khống chế, bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Khi thấy nạn nhân không còn phản kháng, Hoài và Thanh thay nhau hãm hiếp rồi lên kế hoạch phi tang. Hiện trường vụ án là ở phòng trọ trên lầu 2. Thỏa mãn thú tính, cả hai khiêng chị Nhung xuống đất.

Trong lúc vận chuyển, không may thi thể rơi xuống khiến máu ở đầu và chân dính lại trên đường đi. Cả hai đã dùng nhiều loại nước tẩy rửa để phi tang chứng cứ này. Cả hai đưa thi thể chị Nhung ra bãi đất trống sau khi trọ rồi đổ mùn cưa lên thiêu xác nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Điều đáng ghê tởm hơn là, khi chuẩn bị đốt xác phi tang nạn nhân, hai kẻ ác độc này vẫn cố gắng giao cấu với thi thể thêm lần nữa.

Nói về phi vụ đốt xác phi tang này, ông Hùng cho biết: “Rất có thể xác chị Nhung đã được kéo ra ngoài, sau đó cả hai mới đốt đám cỏ gây nên vụ hỏa hoạn suýt nữa nguy cho nhiều xưởng gỗ xung quanh. Tuy nhiên do đêm tối, mọi người lại tập trung vào việc chữa cháy nên không ai phát hiện được. Không đốt được xác, cả hai mới vác đến hố bột cưa”.

Đánh giá về hai kẻ thủ ác, ông Hùng nói: Thanh và Hoài sống cùng dãy trọ, vốn là người hiền lành, chí thú làm ăn chứ không chơi bời. Hoài có tính khôn lanh hơn một tý còn Khanh thì hơi khù khờ và bị “tưng tửng” do trước bị tai nạn giao thông nứt sọ đầu. Cả hai hiền lành, nghe lời ông chủ từ việc nhỏ đến việc lớn.

Được biết, Hoài từng có vợ nhưng đã bỏ nhau. Sau đó chuyển về làm ở xưởng gỗ nhà ông Hùng. Còn Khanh do thần kinh có vấn đề nên bị vợ bỏ, gia đình ít quan tâm. Vì thế, trong ngày Tết hai đối tượng này mới ở lại nhà trọ của xưởng gỗ.

Nga Đỗ (t/h)