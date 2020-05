Your browser does not support HTML5 video.

Hãi hùng bé gái đang ngồi chơi bị khỉ tấn công rồi kéo lê trong ngõ 10:02 05/05/2020 Được biết sự việc xảy ra trong con hẻm nhỏ tại Indonesia, hành động hung hãn của con khỉ đã khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng. May mắn, một người đàn ông lập tức xuất hiện và đuổi con khỉ này kịp thời