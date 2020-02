Hãi hùng cảnh công nhân dùng miệng rút xương chân gà, mỗi ngày xuất nửa tạ đi toàn chân Á

Người chủ xưởng bắt công nhân dùng miệng để rút xương chân gà vì cho rằng cách này nhanh hơn gấp 5 lần so với dùng công cụ. Mỗi ngày xưởng này xuất đi hàng trăm kg chân gà ra thị trường.

Mới đây, tờ Daily Mail đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh các công nhân đang dùng miệng rút xương chân gà trong một xưởng chế biến tại Thái Lan. Tờ báo này cho hay, đoạn video được ghi lại bởi các cán bộ an toàn vệ sinh tại một xưởng sản xuất ở tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan vào hôm 27/1 vừa qua.

Your browser does not support HTML5 video.

Cận cảnh các công nhân dùng miệng rút xương chân gà

Cụ thể, đoạn video ghi lại cảnh 8 công nhân đưa chân gà lên miệng rồi tách phần da với xương bằng răng của họ. Những cán bộ an toàn vệ sinh thực phẩm đứng ngay bên cạnh và quan sát tận mắt từng động tác.

Mỗi công nhân hàng ngày dùng miệng rút không biết bao nhiêu chiếc chân gà



Đoạn cuối clip có ghi lại hình ảnh một người đang thử tách chân gà bằng kìm. Tuy nhiên, qua thao tác có thể thấy cách này tốn thời gian hơn và chân gà thành phẩm không được đẹp mắt như rút bằng miệng.



Theo thông tin do các quan chức an toàn vệ sinh thực phẩm địa phương cho biết, người chủ xưởng bắt các công nhân phải dùng miệng để rút xương chân gà vì cách này cho hiệu quả và năng suất hơn gấp 5 lần so với dùng kìm.



Bà Nongluck Payakphrom - chủ xưởng chế biến này giải thích rằng việc dùng kìm để tách chân gà sẽ tốn thời gian và kém hiệu quả. Việc mất tận 5 phút để dùng kìm rút xương chân gà làm giảm năng suất, khiến cơ sở không đủ cung cấp mặt hàng ra thị trường.



Bà Nongluck nói thêm rằng nhận thức được việc làm này nguy hiểm như thế nào và hứa sẽ thay đổi.

Chân gà đã được rút xương



Chủ tịch tỉnh Ronnachai ông Jitwiset đang cho biết ngành chức trách địa phương đang điều tra các xưởng sản xuất khác trong khu vực có ghi ngờ dùng các phương pháp mất vệ sinh để sơ chế chân gà rút xương.



Ông Jitwiset cho hay, xưởng chế biến chân gà này rất sạch và được sắp xếp rất gọn gàng. Duy nhất chỉ có việc là họ bắt các công nhân dùng miệng rút xương chân gà. Hành động này rất mất vệ sinh, chúng làm lây nhiễm vi khuẩn trong miệng dính vào chân gà và ngược lại, chân gà cũng chứa nhiều mầm bệnh được đưa thẳng vào miệng.



Bác sĩ Watcharapong Homwutthiwong từ Bộ Bác sĩ Watcharapong Homwutthiwong từ Bộ Sức Khỏe cộng đồng Thái Lan cho hay nhiều dịch bệnh đe dọa các công nhân dùng miệng rút xương chân gà.

Được biết, mỗi ngày, cơ sở này bán ra khoảng 400-500 kg da gà để phục vụ khách hàng khắp Châu Á. Xưởng chế biến này bị yêu cầu phải đóng cửa cho tới khi 100% công nhân sử dụng kìm tách xương chân gà một cách thuần thục.

Hà Ly (t/h)