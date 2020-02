Hãi hùng cảnh xe container đổ dốc cán chết người tại Bình Dương

Theo thông tin, vào khoảng 15h40 chiều ngày 14/2, một chiếc xe container đang dừng đỗ trên đường ĐT747B, thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bất ngờ trôi xuống dốc, cán trúng một người đàn ông trung niên bán vé số.

Your browser does not support HTML5 video.



Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị cán nát còn người đàn ông tử vong tại chỗ. Vụ Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị cán nát còn người đàn ông tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn vào thời điểm trên đã được camera giám sát ghi lại.

Cùng ngày 14/2, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra trên một tuyến đường ở thành phố Novosibirsk, Nga. Đoạn clip cho thấy, một chiếc ô tô con hiệu Toyota Corolla trong quá trình vượt ẩu đã mất lái rồi lao thẳng vào đầu chiếc container chạy ngược chiều.

Your browser does not support HTML5 video.

Kết quả, vụ tai nạn khiến chiếc xe bị đâm nát vụn, nữ tài xế tử vong và 2 người khác trên xe bị thương.

Your browser does not support HTML5 video.



Trước đó, vào ngày 13/2, tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM cũng đã xảy ra một vụ tai nạn. Hai thanh niên đèo nhau trên một chiếc se máy, phóng đi với tốc độ cao. Khi vào đoạn cua, do không giảm tốc độ nên đã tông trực diện vào đầu một chiếc xe chạy ngược chiều.

Vụ va chạm khiến chiếc xe máy bị hư hỏng nặng và 2 thanh niên trên tử vong tại chỗ.

Xem thêm: Thương tâm cả gia đình 3 người tử vong tại chỗ sau va chạm với xe khách



Minh Tú (t/h)