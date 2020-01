Hãi hùng cảnh xe tải 'điên loạn', phi lên đầu xe con bẹp dúm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô con của anh Võ Văn Toàn đang dừng đèn đỏ ở khu vực ngã tư, bất ngờ chiếc xe tải do anh Bùi Tấn Hội (45 tuổi) đi từ phía sau tông tới. Cú tông mạnh khiến xe ô tô con của anh Toàn bị văng qua bên kia đường. Về chiếc xe tải, tiếp đà lại đâm vào một chiếc ô tô con 4 chỗ màu đỏ khác, khiến chiếc xe này bị dúi về phía trước va mạnh vào đuôi xe tải do tài xế Trần Thanh Sơn (34 tuổi) điều khiển cũng đang dừng đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn





Kết quả, chiếc xe ô tô con màu đỏ này bị kẹp giữa hai chiếc xe tải, bẹp dúm. Hai tài xế xe tải là anh Trần Thành Sơn và anh Bùi Tấn Hội bị thương nặng, giao thông ùn tắc nhiều giờ liền.

Hai tài xế xe tải bị thương nặng

Sau khi xảy ra t ai nạn , Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, đưa người đi cấp cứu. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.





Clip vụ tai nạn